Na Wspólnej, odcinek 3966: Ostra konfrontacja Łucji z matką! Wreszcie dowie się, czemu jej tak nienawidzi – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3966 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3966 odcinku „Na Wspólnej” Agier da kolejny popis! Tym razem po nieudanej kolacji u Hoffera, na którą Łucja i Kamil zaproszą nie tylko ją, ale także i babcię małej Ani (Kornelia Krynicka), aby cała rodzina w końcu mogła się poznać. Ale niestety wcale nie będzie to miłe spotkanie, gdyż okaże się, że kobiety bardzo dobrze znają się z młodości.

I to wcale nie w pozytywnym wydźwięku, a wręcz przeciwnie, o czym zakochani szybko będą mieli okazję się przekonać. A to dlatego, że Agier i Boska niemal od razu skoczą sobie do gardeł, gdy zaczną wspominać dawnych partnerów, czyniąc sobie przy tym wiele złośliwości. I to wszystko w 3966 odcinku „Na Wspólnej” sprawi, że matka Łucji tym bardziej nie zaakceptuje jej partnera!

Agier wreszcie wyzna córce, za co ją tak nienawidzi w 3966 odcinku „Na Wspólnej”!

I oczywiście w 3966 odcinku „Na Wspólnej” nie omieszka tego nie pokazać, gdy Kamil zaoferuje swoją pomoc w podrzuceniu jej i Łucji na dworzec. Agier da im wyraźnie do zrozumienia, iż wcale nie jest zadowolona z pomocy Hoffera, a jak Kamil tylko się odsunie, to znów zacznie szydzić z własnej córki, czego kobieta już nie zniesie.

I w 3966 odcinku „Na Wspólnej” wprost zapyta swoją matkę, za co tak naprawdę jej nienawidzi i oczywiście od razu otrzyma odpowiedź, która zrani ją jeszcze bardziej, ale oczywiście wredna Agier nic sobie z tego nie zrobi tylko przechwyci swoje walizki i jak gdyby nic pójdzie. A jej kompletnie załamana córka usiądzie na ziemi i się rozpłacze, gdyż zupełnie nie będzie mogła dojść do siebie po tym, co od niej usłyszy…

Łucja kompletnie się załamie słowami matki w 3966 odcinku „Na Wspólnej”!

Oczywiście, w 3966 odcinku „Na Wspólnej” Łucja będzie mogła liczyć na wsparcie Kamila, który natychmiast po ostrej konfrontacji ukochanej z jej matką do niej podbiegnie i zacznie pocieszać. Ale słowa okrutnej Agier tak podziałają na lekarkę, że Hofferowi niestety nie uda się jej uspokoić, gdy w jego ramionach w 3966 odcinku „Na Wspólnej” Łucja już kompletnie się rozklei.

A Agier, po wyjeździe do sanatorium w 3966 odcinku „Na Wspólnej”, już zupełnie zapomni o swojej córce, do której od czasu awantury wcale się nie odezwie. Mimo iż ona będzie ją wciąż przeżywać, a na samą myśl o niej dostanie swędzącej wysypki, czym aż przerazi Kamila.

A już tym bardziej, gdy w 3977 odcinku "Na Wspólnej" Boska wyzna jej tajemnicę z przeszłości matki i zdradzi, że przed ślubem z jej ojcem była ona zakochana w zupełnie innym mężczyźnie, co wcale nie poprawi jej sytuacji. A wręcz przeciwnie tylko pogorszy…