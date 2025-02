Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 3961: Boska odkryje, że Kamil zamieszkał z Łucją! Nie pozwoli im być razem? - ZDJĘCIA

W 3961 odcinku „Na Wspólnej” Teresa (Sylwia Wysocka) dozna szoku, gdy zjawi się w odwiedzinach u małej Ani (Kornelia Krynicka), którą będzie zajmować się Łucja (Magdalena Kaczmarek). Tym bardziej, że matka tragicznie zmarłej Anny Kolendy (Katarzyna Wajda) nie będzie świadoma, że Kamil (Kazimierz Mazur) już zamieszkał z nową kochanką, a na dodatek dopuścił do niej jej wnuczkę. Ale w 3961 odcinku „Na Wspólnej” już wszystko stanie się dla niej jasne, gdyż dumna Agier oficjalnie jej to ogłosi. Ale Boska wcale nie będzie z tego zadowolona! A wręcz przeciwnie! Co zrobi? Koniecznie poznaj szczegóły!