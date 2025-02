Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 3970: Ewa straci męża? Sama wpędzi go w ramiona innych kobiet - ZDJĘCIA

W 3970 odcinku „Na Wspólnej” Ewa (Ewa Gawryluk) gorzej się poczuje, dlatego to Arka (Marek Kalita) wyśle na zebranie do nowej szkoły Maćka (Aleksander Kalczyński)! I jej pech sprawi, że Ostrowski będzie jedynym ojcem na spotkaniu, przez co szybko zyska sobie sympatię wszystkich pozostałych matek. Do tego stopnia, że w 3970 odcinku „Na Wspólnej” zostanie wybrany przewodniczącym rady rodziców, z którym kobiet zaczną notorycznie się kontaktować i to nie tylko w sprawach uczniów! Czy któraś z nich odbije go Ostrowskiej? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!