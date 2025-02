Na Wspólnej, odcinek 3963: Marek zostawi Dankę! Wyjedzie i zacznie nowe życie – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3963 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3963 odcinku „Na Wspólnej” Danka dozna kolejnego szoku ze strony Marka! Nie dość, że Zimińska w końcu odkryje, że mąż od 3 tygodni okłamywał ją w sprawie pracy, którą stracił tuż po tym, jak pokłócił się z szefem (Ryszard Kluge), to jeszcze w 3963 odcinku „Na Wspólnej” Zimiński dołoży jej zmartwień!

A to dlatego, iż oświadczy żonie, że musi wyjechać, aby odpocząć od ostatnich wydarzeń i nieco przewietrzyć głowę, aby móc zacząć życie na nowo! Tyle tylko, że już nie z nią i swoim synem Szymkiem, a sam, czego Danka już w ogóle nie będzie mogła zrozumieć!

Marek zatrzyma się w pensjonacie Romana w 3963 odcinku „Na Wspólnej”!

W 3963 odcinku „Na Wspólnej” Zimińska nie będzie mogła dojść do siebie po słowach męża, które szybko przerodzą się w czyny! A to dlatego, że Marek faktycznie spakuje swoje rzeczy i jak gdyby nic wyjdzie z ich mieszkania, skąd uda się wprost do pensjonatu Honoraty (Aleksandra Konieczna) i Romana (Waldemar Obłoza)!

Zdradzamy, że w 3963 odcinku „Na Wspólnej” Hoffer powita Zimińskiej z otwartymi ramionami i od razu zaproponuje mu relaksujące zajęcie, na które mąż Danki niezwłocznie przystanie. Ale oczywiście nie zabraknie też czasu na szczerą rozmowę.

Zimiński nie wróci do żony w 3963 odcinku „Na Wspólnej”!

Tyle tylko, że po niej w 3963 odcinku „Na Wspólnej” Marek wcale nie wróci do Danki! A wręcz przeciwnie, gdyż zostanie u Romana na dłużej! A roztrzęsiona Zimińska wciąż nie będzie mogła dojść do siebie po wyjeździe męża i jego kłamstwach. Tym bardziej, że nawet w pracy nie zazna chwili spokoju, gdyż swoje 3 grosze dołoży jej jeszcze Bednaruczkowa (Izabela Dąbrowska) i to jeszcze w tak błahej sprawie jak konkurs na parodię nauczyciela.

A to dlatego, że gdy Teresa odkryje, że uczniowie zaczęli i ją parodiować, to nie wytrzyma i spróbuje wpłynąć na dyrektorkę szkoły, aby jednak zrezygnowała z zabawy. I wówczas w 3964 odcinku „Na Wspólnej” sfrustrowana Danka już pęknie i wyżyje się na swojej koleżance! I choć finalnie Zimińska nie odwoła konkursu, który w dodatku jeszcze wygra, to w całej tej sytuacji będzie to dla niej marne pocieszenie, gdyż w jej sytuacji z mężem nic się nie zmieni…