Na Wspólnej, odcinek 3962: Tak Danka w końcu odkryje kłamstwo Marka! To będzie koniec Zimińskich? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3962 - czwartek, 13.02.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3962 odcinku „Na Wspólnej” Marek dalej będzie okłamywał żonę, że ma pracę, ale jego oszustwo w końcu wyjdzie na jaw i to jeszcze z jego winy! Zdradzamy, że Zimiński zapomni telefonu, w związku z czym Danka postanowi mu go osobiście przywieźć wraz z obiadem. Zimińska będzie chciała zrobić niespodziankę swojemu „przepracowanemu” mężowi, ale na miejscu w 3962 odcinku „Na Wspólnej” to ona sama nieźle się zdziwi, gdy pozna jego szefa, który przekaże jej zaskakującą wiadomość!

- Pomóc w czymś? - zapyta mężczyzna.

- Tak, szukam męża – przyzna Danka, a gdy facet zażartuje, że on jest już zajęty, to kontynuuje swój cel wizyty - Przyniosłam mu obiad i telefon..

- O a kto jest tym szczęściarzem? - zapyta były szef Marka.

- Marek Zimiński – odpowie Zimińska, w co on aż nie będzie mógł uwierzyć - No pracuje tu jako kurier…

- Jest pani pewna? - dopyta mężczyzna, czym już wyprowadzi żonę Marka z równowagi - No powie mi pan, gdzie go mogę znaleźć czy nie?

- Nie powiem, bo nie wiem. Ale 3 tygodnie temu osobiście wyrzuciłem go za pyskówki – przyzna mężczyzna.

Danka dowie się, że Marek nie ma pracy od 3 tygodni w 3962 odcinku „Na Wspólnej”!

Oczywiście, w pierwszej chwili w 3962 odcinku „Na Wspólnej” Danka mu nie uwierzy, ale mężczyzna tym razem już wcale nie będzie żartował. A wręcz przeciwnie, gdyż będzie śmiertelnie poważny!

- Niech pan w końcu przestanie żartować, dobrze? - poprosi Danka.

- Ale ja nie żartuje. Chce pani zobaczyć papier? - spyta mężczyzna, ale w 3962 odcinku „Na Wspólnej” już nie będzie takiej potrzeby, gdyż Zimińska uwierzy mu na słowo. I aż nie będzie mogła uwierzyć w to, że mąż przez tyle czasu ją okłamywał…

Ostra konfrontacja Zimińskich w 3962 odcinku „Na Wspólnej”!

W tym samym czasie, gdy w 3962 odcinku „Na Wspólnej” Danka w końcu pozna prawdę o mężu, Marek będzie u bukmachera, gdzie wreszcie mu się poszczęści i wygra sporą sumę pieniędzy. Oczywiście, Zimiński postanowi od razu uczynić swój sukces z żoną, dlatego czym prędzej wróci do domu, gdzie zastanie ostro wkurzoną żonę, zupełnie nieświadomy tego, że ona już wie o jego kłamstwie! Ale w 3962 odcinku „Na Wspólnej” szybko się o tym dowie, gdyż wściekła Danka natychmiast na niego naskoczy i zażąda wyjaśnień!

- Coś do ciebie w ogóle dociera? Co ty zrobiłeś? - wyrzuci mu Danka.

- Chciałem przez chwilę zapomnieć w jakiej jestem dupie, rozumiesz? - przyzna Marek.

- O nas też chciałeś zapomnieć? - dopyta Zimińska.

- Tak – potwierdzi Zimiński, czym zszokuje ją jeszcze bardziej! Czy to będzie zatem koniec ich małżeństwa? Przekonamy się już niebawem!