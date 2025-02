Na Wspólnej, odcinek 3977: Potworny dramat Maćka! Po matce straci i ukochaną – ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3972: Jakub odda swoją restaurację gangsterowi Kisiela! Nie posłucha Igi i zapłaci za to najwyższą cenę? – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3977 - czwartek, 13.03.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3977 odcinku „Na Wspólnej” w życiu Maćka rozegra się kolejny dramat! A przecież dopiero co chłopak zdołał pozbierać się po śmierci ukochanej matki, pojednać się z Ostrowskimi i wrócić do normalnego życia po stracie Doroty! A wszystko dzięki Mii, która nie dość, że uratowała mu życie, to jeszcze sprawiła, że zaczęło mu się chcieć.

I to do tego stopnia, że nawet Ewa (Ewa Gawryluk) i Arek (Marek Kalita) zauważą znaczącą zmianę w chłopaku, a Ostrowski szybko się domyśli, iż jest ona spowodowana dziewczyną, z którą Maciek będzie spędzał dużo czasu na jego oddziale. A więc właśnie Mią, której dziadek wyląduje w szpitalu po wykonaniu zbyt forsownych ćwiczeń. I w 3977 odcinku „Na Wspólnej” wcale się nie pomyli!

Maciek zakocha się w Mii w 3977 odcinku „Na Wspólnej”!

Tym bardziej, że już w 3974 odcinku „Na Wspólnej” chłopak stanie się częstym bywalcem na jego oddziale, przez co Arek zacznie się na poważnie zastanawiać, czy aby nie powinien porozmawiać z nim na temat antykoncepcji. I poradzi się w tej sprawie Nalepy (Przemysław Sadowski). Szczególnie, że Mia wyraźnie ucieszy się z obecności Maćka i nawet nie zdoła tego ukryć, przez co i chłopak pomyśli już sobie nie wiadomo co!

Tyle tylko, że dziewczynie nie będzie zależeć na niczym więcej niż jego przyjacielskim wsparciu, o czym w 3977 odcinku „Na Wspólnej” Maciek boleśnie się przekona. Choć wcześniej dziewczyna i tak będzie dawać przy sprzeczne sygnały, gdy poprosi go jeszcze o pomoc w przygotowaniu niespodzianki dla dziadka, przez co chłopak poczuje się w obowiązku, aby być nie w szkole, a przy niej w dniu jego zabiegu! I wtedy w końcu pozna prawdę...

Mia odrzuci Maćka w 3977 odcinku „Na Wspólnej”!

A wszystko przez to, że w 3977 odcinku „Na Wspólnej” Maciek dowie się, że Mia ma chłopaka! Zdradzamy, że dziewczyna sama wyzna mu prawdę, gdy chłopak zjawi się w szpitalu w dniu operacji jej dziadka, która na szczęście przebiegnie pomyślnie.

I wówczas szczęśliwy Maciek padnie Mii w objęcia, ale spotka się ze sporym rozczarowaniem, gdyż ukochana wcale nie odwzajemni jego uczuć. A na dodatek w 3977 odcinku „Na Wspólnej” w końcu mu wyzna, że jest zajęta.

I wtedy chłopak znów się załamie, a jego serce ponownie rozpadnie się na tysiąc kawałków. I nic dziwnego, gdyż po matce straci i ukochaną, którą jeszcze wcześniej sam będzie chwalił się wujkowi. A teraz wszystko będzie stracone! Czy Maciek jeszcze to udźwignie? A może tym razem już skutecznie zdecyduje się targnąć na swoje życie? Przekonamy się już niebawem!