Na Wspólnej, odcinek 3972: Jakub odda swoją restaurację gangsterowi Kisiela! Nie posłucha Igi i zapłaci za to najwyższą cenę? – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3972 - środa, 5.03.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3972 odcinku „Na Wspólnej” Jakub zdecyduje się na zaskakujący krok po usłyszeniu ultimatum od ludzi Kisiela! Zdradzamy, że bandyci każą mu wybierać między życiem ukrywającej się Tamary, a jego ukochanej Igi i każą mu wystawić siostrę, gdyż w przeciwnym razie zagrożą mu, iż zabiją Przybysz!

I wówczas Wójcicki znajdzie się między młotem, a kowadłem, gdyż oczywiście nie będzie chciała zdradzać gangsterom miejsca kryjówki Tamary, która stała się świadkiem koronnym w sprawie byłego męża, ale z drugiej strony nie będzie chciał, aby Idze stała się krzywda. Oczywiście, Jakub zasięgnie rady u prawniczki siostry Anety (Dorota Krempa) czy w końcu i policjantki, która podsłucha fragment jego rozmowy z mafią, ale ostateczną decyzję w 3972 odcinku „Na Wspólnej” podejmie sam!

Jakub przypisze restaurację Wójcickich na człowieka Kisiela w 3972 odcinku „Na Wspólnej”!

W 3972 odcinku „Na Wspólnej” Wójcicki postanowi przypisać restaurację swoją i siostry na jednego z ludzi Kisiela! Jakub uzna, że tylko w ten sposób zdoła uchronić nie tylko siebie i Igę, ale także i Tamarę, dlatego zdecyduje się oddać bandziorom, to co najcenniejsze.

W 3972 odcinku „Na Wspólnej” ukochany Przybysz spotka się z jednym z gangsterów u notariusza, gdzie podpisze stosowne dokumenty, a policjantka nie zdoła go przed tym powstrzymać. Bo choć skontaktuje się z Jakubem, aby poprosić go o pomoc w opiece nad córką, którą Brygida (Maja Wolska) przywiezie jej do pracy, gdy i jej wyskoczy bardzo pilne zlecenie, a nie będzie mogła oddać dziewczynki do żłobka. Ale Wójcicki jej nie pomoże, gdyż będzie akurat w biurze notarialnym, czym jeszcze bardziej zdenerwuje Igę!

Czy były mąż Tamary w końcu odpuści w 3972 odcinku „Na Wspólnej”?

W 3972 odcinku „Na Wspólnej” Przybysz nie będzie zadowolona z tego, że ukochany jednak zdecydował się negocjować z przestępcami, co sama będzie mu wcześniej odradzać. Ale on jej nie posłucha i zrobi po swojemu, gdyż będzie przekonany, że tylko tak zdoła ich uchronić.

I to samo przekaże Tamarze, która w 3975 odcinku „Na Wspólnej” także wścieknie się na brata i kompletnie nie zrozumie jego decyzji. Ale on wciąż będzie pewien swego! Ale czy, aby na pewno się nie przeliczy? Czy restauracja Wójcickich faktycznie wystarczy Kisielowi? A może bandzior wróci po więcej albo co gorsza i tak wypełni wcześniejsze ultimatum? Tego przekonamy się już niebawem!

