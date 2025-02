Na Wspólnej, odcinek 3969: Bandyci Kisiela postawią Jakubowi ultimatum! Będzie musiał wybierać między życiem Tamary a Igi – ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3962: Tak Danka w końcu odkryje kłamstwo Marka! To będzie koniec Zimińskich? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3969 - czwartek, 27.02.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3969 odcinku „Na Wspólnej” Jakub boleśnie przekona się o tym, że Tamara i Anety wcale nie żartowały, ostrzegając go przed zemstą Kisiela! A wszystko przez to, że były mąż jego siostry faktycznie zdecyduje się zemścić i na nim za to, że została ona świadkiem koronnym i zdecydowała się pójść na współpracę z policją.

I choć już wtedy zarówno Wójcicka, jak i Siwek doradzały mu ucieczkę z kraju, to Wójcicki jednak został, choć po ataku na swojego wspólnika sam również zaczął się bać o życie swoje i Igi. Mimo iż nie wspomniał o tym ukochanej ani słowem, to jednak powoli zacznie się zdradzać swoim strachliwym zachowaniem! I słusznie, gdyż w 3969 odcinku „Na Wspólnej” bandyci w końcu dopadną i jego!

Bandyci Kisiela w końcu dopadną Jakuba w 3969 odcinku „Na Wspólnej”!

W 3969 odcinku „Na Wspólnej” gangsterzy Kisiela postawią Wójcickiego okropne ultimatum i każą mu wybierać między życiem siostry, a ukochanej. Oczywiście, ludzie bandyty będą chcieli wyciągnąć od niego informację, gdzie aktualnie ukrywa się Tamara i w przeciwnym razie zaczną grozić jemu i Idze.

I wówczas przerażony Jakub nie będzie wiedział, co robić. Dlatego w 3969 odcinku „Na Wspólnej” poszuka wsparcia u Anety, która wraz z Robertem (Dariusz Wnuk) zjawi się na „pojednawczej” kolacji Tadeusiaka ze Sławkiem (Mariusz Słupiński) u Przybysz! Wójcicki wypyta Siwek o swoją siostrę, co tylko skomplikuje sytuację między jej partnerem a Dziedzicem.

Wójcicki wybierze ukochaną Igę, a nie siostrę Tamarę w 3970 odcinku „Na Wspólnej”!

Ale w 3970 odcinku „Na Wspólnej” da Jakubowi odpowiedzieć, co powinien zrobić! Zdradzamy, że Wójcicki skontaktuje się z ludźmi Kisiela, którym zaproponuje swoją restaurację w zamian za bezpieczeństwo swoje i Igi. I jego pech sprawi, że Przybysz usłyszy ich część rozmowy i od razu zażąda od ukochanego wyjaśnień!

Oczywiście, w 3970 odcinku „Na Wspólnej” ukochana odradzi mu układy z bandziorami, ale spanikowany Jakub jej nie posłucha i spotka się z bandziorami u notariusza, gdzie przepisze na nich swoją restaurację. Wójcicki będzie przekonany, że w ten sposób uchroni ich przed Kisielem, ale czy aby na pewno się nie pomyli? Dowiemy się już niebawem!