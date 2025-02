Na Wspólnej znika z ramówki! Jeden odcinek mniej w tygodniu

Dlaczego nie ma 3964 odcinka „Na Wspólnej” we wtorek 18.02.2025 roku o 20.10 w TVN?

Widzowie „Na Wspólnej” będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż we wtorek 18.02.2025 roku o 20.10 TVN nie pokaże premierowego 3964 odcinka ich ulubionego serialu na swojej antenie. W przeciwieństwie do konkurencyjnej stacji TVP2, która tego dnia normalnie będzie emitować premierowe odcinki „Barw szczęścia”, „M jak miłość” czy „Na sygnale”.

A zatem, czym jest spowodowana ta zmiana, skoro tego dnia nie wypada żadne święto, a inne seriale lecą normalnie? Otóż w przypadku TVN-u był ku temu ważny, w związku z czym stacja nie mogła postąpić inaczej i zdecydowała się na nagłą zmianę w ramówce, w efekcie której musiało z niej wylecieć „Na Wspólnej”! A zatem o co chodzi i jak długo potrwa przerwa w emisji kultowego serialu?

Co pokaże TVN zamiast premierowego 3964 odcinka „Na Wspólnej”?

TVN nie pokaże premierowego 3964 odcinka „Na Wspólnej” we wtorek 18.02.2025 roku o 20.10 na swojej antenie w związku z „Galą Bestsellery Empiku 2025”, którą od lat emituje właśnie TVN. Impreza rozpocznie się o godzinie 20, a więc w czasie normalnej emisji „Na Wspólnej”, które tego dnia musiało ustąpić miejsca. Tym bardziej, że gala potrwa aż do godziny 22.25, po której stacja wyemituje kolejny odcinek talk-show „Kuba Wojewódzki”. Ale spokojnie, gdyż przerwa w emisji uwielbianego serialu wcale nie potrwa długo!

Kiedy będzie można zobaczyć 3964 odcinek „Na Wspólnej” w TVN i jak długo potrwa ta zmiana?

Dla wszystkich fanów „Na Wspólnej” mamy dobrą wiadomość, gdyż 3964 odcinek swojego ulubionego serialu zobaczą już w środę 19.02.2025 roku o 20.10 w TVN. Z pewnością będzie on dostępny z wyprzedzeniem w serwisie player.pl, ale za dostęp do niego będzie trzeba zapłacić. A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to będzie musiał poczekać na normalną emisję w TVN! A zdradzamy, że warto, gdyż w 3964 odcinku „Na Wspólnej” emocji nie zabraknie i to szczególnie w wątkach Zimińskich i Szulców!

Ale co najważniejsze, ta zmiana w emisji nie utrzyma się na długo i będzie tylko jednorazowa, gdyż już w kolejnym tygodniu „Na Wspólnej” będzie normalnie emitowane od poniedziałku do czwartku o 20.10 w TVN! A zatem tylko w nadchodzącym tygodniu pojawią się wyłącznie 3, a nie 4 odcinki!