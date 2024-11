Na Wspólnej, odcinek 3931: Barbara wykorzysta Kubę! Prześpi się z nim, po czym porzuci

"Na Wspólnej" odcinek 3931 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3931 odcinku "Na Wspólnej" Kuba znów zostanie boleśnie zraniony. Ale tym razem już nie przez niewierną Majkę (Karolina Michalus), a Barbarę, z którą wda się w romans w redakcji swojego ojczyma! Zdradzamy, że Brzozowski zaoferuje swojej szefowej wsparcie, gdy stanie się świadkiem jej nerwowej rozmowy z obecnym partnerem. Tym bardziej, że tu po niej Pulchna kompletnie się rozklei, a na dodatek spędzi noc w biurze. Oczywiście, Kuba będzie chciał pomóc, ale Barbara za wszelką cenę będzie chciała uniknąć rozmowy na ten temat. Ale w zamian pozytywnie oceni raport Brzozowskiego, a na dodatek zaproponuje mu udział w konferencji, za co i on będzie chciał się jej odwdzięczyć. A już tym bardziej, gdy w biurze zjawi się jej agresywny partner i rzuci się na nią z łapami. Wówczas Kuba stanie w jej obronie, a Barbara w podziękowaniu w 3930 odcinku "Na Wspólnej" wskoczy mu do łóżka!

Barbara i Kuba wylądują w łóżku w 3931 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 3930 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski po starciu z jej partnerem, okaże jej dużo troski i wsparcia, przez co Pulchna będzie nawet gotowa na wyprowadzkę od agresora, w czym oczywiście także pomoże jej Kuba. I wówczas to szefowa postanowi mu się odwdzięczyć i zaprosi go do swojego łóżka. I choć w 3931 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski będzie wniebowzięty po seksie z Barbarą, to ona nie podzieli jego entuzjazmu, a po powrocie do pracy momentalnie się do niego zdystansuje, a na dodatek zacznie okazywać mu chłód, czego on zupełnie nie będzie mógł zrozumieć. Oczywiście, Kuba od razu spróbuje to wyjaśnić, ale odpowiedź kochanki wcale go nie ucieszy, gdyż ta da mu jasno do zrozumienia, że ich wspólna noc nic dla niej nie znaczyła. I na tym się nie skończy...

Pulchna zostaw Brzozowskiego po wspólnej nocy w 3932 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 3931 odcinku "Na Wspólnej" do redakcji wróci agresywny partner Barbary, który tym razem rzuci się z pięściami właśnie na Kubę. Mężczyzna brutalnie zaatakuje Brzozowskiego, ale nie będzie chciał z nikim rozmawiać na ten temat. A już w szczególności z matką Basią (Grażyna Wolszczak), ojczymem Krzysztofem (Łukasz Konopka), bratem Danielem (Michał Tomala) czy kolegą Tymonem (Łukasz Wójcik). Ale prawda w 3932 odcinku "Na Wspólnej" i tak wyjdzie na jaw, gdy Barbara w końcu zjawi się w pracy i zażąda, aby Kuba zostawił ją w spokoju. I wówczas między kochankami nawiąże się taka kłótnia, że Smolny, jak i pozostali współpracownicy już wszystkiego się dowiedzą. A załamany Brzozowski tym bardziej będzie chciał się wyprowadzić od rodziców i zapaść się pod ziemię!