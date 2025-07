Na sygnale. Wiktor nie zdoła ukryć przed Anną tej tajemnicy. Dowie się, jak mocno spadły u niego jej notowania - ZDJĘCIA

Odejście Wiktora w „Na sygnale”

Niestety, w nowym sezonie „Na sygnale” po wakacjach Wiktor będzie przygnębiony i niespokojny. Sprawy prywatne się nie ułożą, ani z Czarkiem (Maksymilian Balcerowski) ani z zięciem (Saverio Fabbri). Z Anną będzie się nadal kłócić. Nieszczęśliwy, zacznie przemyśliwać o odejściu od żony i z bazy w Leśnej Górze.

W „Na sygnale” w nowym sezonie Wiktor zacieśni więź z terapeutą

We wrześniu w serialu „Na sygnale” Wiktora dopadnie kryzys wieku średniego. Nie tylko nie zrezygnuje z kontynuowania terapii u Stefana Nowaka, ale będzie go odwiedzał jeszcze częściej i wypełniał jego wszystkie polecenia. Na nieszczęście, dość bezkrytycznie, choć nie wszystkie będą mieć większy psychologicznie sens – w rozumieniu klinicznej diagnozy. Jednym z nich będzie test polegający na rozrysowaniu wokół siebie – gwiazdy umieszczonej pośrodku kartki – orbit z ciałami niebieskimi według ich subiektywnie postrzeganej ważności. Na rysowaniu przyłapie Banacha Anna. Mężowi nie uda się zakryć kartki, a ona spojrzy i zawyrokuje, że to laurka dla wnuka Vittoria (Marcel Kruszewski) do przedszkola. Urażony mąż wyjaśni, że to zadanie od terapeuty. Wtedy doktor Reiter przyjrzy się mu z uwagą i zauważy, że wokół kuli oznaczonej literą W orbitują planety z innymi literkami. Wiktor objaśni jej ich znaczenie:

- To metafora. Chodzi o rozrysowanie relacji z bliskimi ludźmi. Haczyk polega na tym, żeby być ekstremalnie szczerym.

Jesienią w serialu „Na sygnale” Wiktor sprawi przykrość Annie

Anna zanalizuje rysunek Wiktora - zadanie od terapeuty – i boleśnie przekona się w serialu „Na sygnale”, ile znaczy obecnie dla swojego męża. Najpierw zainteresuje się literką C:

- Ona pokazuje Czarka. Martwi mnie to, że się od siebie oddalamy. To w dużej mierze moja wina. Bywam dla niego chłodny, nawet surowy…

Doktor Reiter pokiwa głową ze zrozumieniem, ale zaraz zauważy, że kula z literką A znajduje się dalej, na tej samej orbicie, co planeta oznaczona B, jak Benio (Hubert Jarczak). Rozczarowana żona powie mu, że to niesprawiedliwe, bo przecież czasem Wiktor nie odzywa się do brata tygodniami, nie tak jak oni oboje, będący codziennie w bliskim kontakcie. Banach odpowie, że rysunek jest jego prywatną sprawą i zabierze go sprzed jej oczu. Wyjdzie, a Annie będzie bardzo przykro...

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl