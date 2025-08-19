Na sygnale. Wiemy, kiedy zacznie się nowy sezon po przerwie wakacyjnej! Będą zmiany w emisji - ZWIASTUN

Kiedy rozpocznie się 13. sezon "Barw szczęścia" po wakacjach?

To już pewne, że "Na sygnale" wróci na antenę TVP2 z kolejnym 13. sezonem i to tuż po wakacjach! I choć to było wiadome już od dawna, gdyż aktorzy realizowali na planie nowe odcinki, to jednak wciąż niepewna pozostawała data emisji. Ale aż do teraz!

Telewizja Polska opublikowała na swoim oficjalnym koncie na Facebooku ZWIASTUN 13. sezonu "Na sygnale", a wraz z nim zdradziła jego datę startu! Tyle tylko, że to niejedyna niespodzianka, jaką przygotowała dla swoich widzów, gdyż jak dowiedział się portal press.pl od jesieni 2025 roku zmieni się także emisja uwielbianego serialu TVP2!

13. sezon "Na sygnale" przez 4 dni w tygodniu!

13. sezon "Na sygnale" wystartuje już w poniedziałek 1.09.2025 roku o 21.55 na TVP2! I choć wcześniej rozważano w tym czasie puścić nawet powracającą po latach "Rodzinkę.pl", to jednak ostatecznie zdecydowano się zostawić to miejsce dla medycznego hitu stacji!

- Nowy, bardzo emocjonujący sezon Na Sygnale 🚑 już od poniedziałku 1 września o 21:55 w TVP2 🧡 - zdradziła Telewizja Polska.

Ale nie tylko tyle udało się wywalczyć dla "Na sygnale"! A to dlatego, że od jesieni 2025 roku serial ma być emitowany już nie przez 3 dni w tygodniu, a 4, gdyż mają powrócić jego emisje i w czwartki! Czy to zatem oznacza, że zwiększy się ilość odcinków? Nie do końca, gdyż ta pozostanie bez zmian! A wszystko przez to, że zniknie jeden z środowych odcinków z godziny 22.25 zostanie przeniesiony właśnie na czwartek na 21.50, a więc ich ilość pozostanie bez zmian!

A zatem od 1.09.2025 roku wciąż będzie można oglądać aż 4 premierowe odcinki "Na sygnale", które będą lecieć od poniedziałku do czwartku o godzinie 21.55 do środy, a w czwartki 5 minut wcześniej o 21.50! I to zdaje się za ukłon ze strony stacji, gdyż wielu widzów narzekało, że środowe odcinki o 22.25 lecą dla nich nieco za późno! A teraz już nie będzie takiego problemu!

Co wydarzy się w 13. sezonie "Na sygnale"?

Tym bardziej, że w 13. sezonie "Na sygnale" będzie co oglądać, gdyż jak widać w ZWIASTUN-ie emocji nie zabraknie! I to nie tylko w życiu zawodowym ratowników, ale także i prywatnym! A zwłaszcza u Strzeleckich, gdy znów pojawi się Karolina (Klaudia Janas)!

Ale tych w 13. sezonie "Na sygnale" nie zabraknie choćby także i u Wandy (Anna Lemieszek), która postanowi zrobić wszystko, aby odzyskać Benia (Hubert Jarczak). Tyle tylko, że po pojawieniu się nowej ratowniczki Róży (Adrianna Jagiełło) to wcale nie będzie takie proste!