Na sygnale. Britney dowie się o zdradzie Alka! Nawet już jej to nie zdziwi

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach koleżanka Britney (Paulina Zwierz) doniesie jej o zdradzie Alka (Adam Turczyk)! Tyle tylko, że dla Julki nie będzie to żadna sensacja, gdyż ona będzie już o tym wiedzieć! I to nie tylko z racji przeszłości Klisa, ale i teraźniejszej relacji jednego z jego kolegów, z którymi niby się umówił. I choć chłopak będzie solidarny i oczywiście będzie krył ratownika, to Kowalczyk od razu wyczuje w tym fałsz. I jak się okaże w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej się nie pomyli, gdyż Jagoda (Justyna Stojałowska) tylko to potwierdzi! Co będzie dalej? Koniecznie poznaj szczegóły!