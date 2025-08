Na sygnale. Alek umówi się z inną dziewczyną! Renia przyjdzie na randkę z dużymi oczekiwaniami wobec Klisa - ZDJĘCIA

Martyna będzie podejrzewać Alka w serialu „Na sygnale”

W nowym sezonie „Na sygnale” Britney dostrzeże, że Alek jest jakiś nieswój. Zamiast się wytłumaczyć ukochanej, będzie unikał rozmowy. Pójdzie po radę do Martyny (Monika Mazur), ale ona też nie zrozumie, o co mu chodzi. No bo jak odpowiedzieć na ogólnikowe pytanie, czy jeśli kobieta mówi, że nie chce o czymś rozmawiać, to czy oznacza to akceptację... Kubicka zacznie podejrzewać, że Klis zdradza Julię.

Randka Alka z Renią w „Na sygnale” we wrześniu

Po przerwie wakacyjnej Alek wróci w „Na sygnale” do sprawy domniemanego oszustwa swoich wspólników ze szkoły jogi. Britney nie chciała, by się w to angażował, ale Klis będzie nadal ich podejrzewał o drukowanie fałszywych pieniędzy, nawet kiedy nic nie znajdzie na poparcie swoich tez. Zaaranżuje rendez-vous w klubie z byłą kierowniczką szkoły, Renią. Kiedy się przywitają, pocałują się w usta i Alek poczerwienieje jak burak. Będzie tak nieswój, że Renia zorientuje się, że to chyba nie jest prawdziwa randka, a on bardzo się jej podoba... Zapyta go, czy jest wolny. Klis odpowie, że nie i niezgrabnie przejdzie do pytania o swojego wspólnika Sławka, któremu dała klucze do wszystkich pomieszczeń w szkole:

- Potrzebuję informacji. Czy twoim zdaniem on mógł zmieniać jakieś zamki? Masz namiar na ślusarza, który by potrafił dorobić klucze? Jestem wspólnikiem. Zupełnie na legalu.

Renia odpowie, że jej zdaniem Alek nie ma racji i Sławek jest „czysty”:

- Moim zdaniem nie zmieniał. Kontakt mam, ale to cię będzie kosztować. Trochę się naszykowałam. Wisisz mi przynajmniej jeden taniec.

Dziewczyna nie będzie mieć zamiaru zostawienia Klisa w spokoju i nieskorzystania z okazji, by razem zabalować. W końcu wiele sobie po nim obiecywała!

Nowy chwyci byka za rogi w „Na sygnale” po wakacjach?

Nowy (Kamil Wodka) ma już trochę dość czekania na swoją szansę z Britney, by przestać być tylko jej przyjacielem. Zgrzyty w jej relacji z Alkiem w kolejnym sezonie „Na sygnale” będą jego sprzymierzeńcem. Może wreszcie uda mu się zdobyć jej serce…?

