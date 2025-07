Na sygnale. Nowy zobaczy, jak relacja Britney i Alka się rozpada. Zacznie mieć dość bycia na każde jej wezwanie - ZDJĘCIA

Alek chce Britney w „Na sygnale”

Alek jest zdeterminowany, by być z Britney w serialu „Na sygnale”, a narzeczeństwo z Bereniką (Aleksandra Kielan) tylko upewniło go, że to Julka jest kobietą jego życia. Nie zniechęciło go do niej nawet niegdysiejsze odrzucenie przez nią jego oświadczyn. Britney natomiast zdała sobie sprawę z uczuć do niego dopiero wtedy, kiedy zobaczyła go z piękną modelką.

Nowy będzie miał dość w „Na sygnale” po wakacjach

W zakończonym już sezonie „Na sygnale” Britney zorientowała się, że Alek nie zdradził się przed nią ani jednym słówkiem ze swoimi sporymi finansowymi problemami. Dla niej było to nie do zaakceptowania. Tajemnicę potraktowała niemal jak obrazę i próbę oszukania jej. W nowym sezonie „Na sygnale” nie będzie już przekonana, że są sobie pisani. Zmęczą ją próby przeciwstawiania się ciągłym przeszkodom na drodze do ich szczęśliwego bycia razem. Znowu zwróci się do Nowego, jak zawsze, kiedy ma kłopoty. To Gabryś ją pocieszał, kiedy Klis oświadczył się Berenice. Nowy od dawna durzy się w Julce i nagła zmiana w jej nastawieniu do Alka znowu da mu nadzieję. Poczuje, że – teraz albo nigdy. Bo ma już dość bycia tylko ramieniem, na którym Britney może się wypłakać.

Nowy Nowy w nowym sezonie serialu „Na sygnale”

W kolejnym sezonie serialu „Na sygnale” Gabryś zaprezentuje odświeżony wizerunek – „na Kubę” (Wojciech Zygmunt). To był jego największy serialowy przyjaciel – prywatnie jest bardzo dobrym kumplem - który śmiertelnie zatruł się czadem ratując dziecko. Zarostem i fryzurą będzie tak przypominał Szczęsnego, że można będzie sądzić, że to hołd dla bratniej duszy.