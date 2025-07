Na sygnale. Martyna zauważy dziwne zachowanie Alka. Ukryje coś przed Britney i zacznie kręcić - ZDJĘCIA

Alek kocha Britney w „Na sygnale”

Dużo czasu zabrało Britney w serialu „Na sygnale” upewnienie się, że chce być z Alkiem. I tak się stało, pomimo cichej rozpaczy Nowego (Kamil Wodka), który od dawna się w niej podkochuje. Dla Julki Klis porzucił myśl o zestarzeniu się z Bereniką (Aleksandra Kielan).

Martyna posądzi Alka o zdradę Britney w serialu „Na sygnale”

W nowym sezonie „Na sygnale” Britney zauważy, że Alek dziwnie się zachowuje. Oczywiście, Klis zda sobie z tego sprawę i by przygotować się do poważnej rozmowy z ukochaną, postanowi zasięgnąć rady Martyny. Zacznie tajemniczo, pytając ją, czy wierzy w to, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa. Kubicka nie będzie pewna, o co mu chodzi i Alek postara się wyjaśnić:

- Czy jeśli kobieta mówi, że nie chce o czymś rozmawiać, to znaczy, że akceptuje, ale woli nie wiedzieć? Czy może odwrotnie? Mówi - nie idź tą drogą, bo pożałujesz?

Niewiele to da, poza zasianiem w koleżance podejrzenia, że zdradza Julkę. I to właśnie da mu do zrozumienia. Klis zacznie się bronić:

- Pomyślałaś, że... To w ogóle nie chodzi o sprawy damsko-męskie! Jest po prostu pewna historia i nie wiem, czy wciągać w nią Britney…

Martyna odpowie mu, że cokolwiek to jest, raczej nie spodoba się Julce i stąd jego wątpliwości.

Szansa dla Nowego w „Na sygnale” po wakacjach

Kolejny sezon „Na sygnale” może przynieść przełom w relacji Britney i Nowego, dla wielu widzów serialu – upragniony. Ukrywanie się Alka przed Julką z problemami finansowymi sprawi, że ukochana przestanie mu ufać. Ich związek przejdzie kryzys. Gabryś pomyśli, że może to szansa dla niego i w końcu przestanie być dla Britney jedynie przyjacielem.

