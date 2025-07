Na sygnale. Rodzina Wiktora się skurczy? Doktor Reiter zauważy niebezpieczne zmiany - ZDJĘCIA

Wyjątkowa więź Wiktora z terapeutą w „Na sygnale” we wrześniu

W nowych odcinkach, jakie przed nami po wakacjach, terapeuta stanie się dla Wiktora guru. To w nim będzie upatrywał ratunku, by na nowo poukładać swoje życie. Tak, by je ulepszyć, ale przede wszystkim sobie. Będzie bezkrytycznie stosował się do wszystkich jego zaleceń. Test relacji z bliskimi – rysunek, który wykona pod jego dyktando – jeszcze bardziej popsuje nadwątlone stosunki z Anną.

Wiktor rozczaruje Annę w „Na sygnale” jesienią

Rysunek Wiktora będzie dla Anny wielkim rozczarowaniem. Zauważy bowiem, że jej kula znajduje się daleko od umieszczonego w centrum obiektu z napisem W. Na tej samej orbicie, co B jak Benio (Hubert Jarczak). Najbliżej zaś będzie C jak Czarek. Banach wyjaśni, że musi być dla niego lepszym ojcem, nie tak chłodnym i surowym. Potem stwierdzi, że rysunek jest jego prywatną sprawą i wyjdzie, zostawiając zasmuconą żonę samą.

Czarek zdeprymowany zachowaniem Wiktora w nowym sezonie „Na sygnale”

W „Na sygnale” po wakacjach terapeuta wyznaczy Wiktorowi nowy, konkretny cel – poprawę relacji z Czarkiem. Banach postanowi od razu wprowadzić jego zalecenia w życie i okazać synowi więcej zainteresowania. Zapyta go o muzykę, jaką tworzy, ale chłopak nie wykaże chęci do zwierzeń. Będzie nawet zdziwiony, w niespecjalnie miły sposób, że ojca to ciekawi. Za to okaże uznanie Annie, dziękując za pyszny obiad. I już będzie chciał wyjść, kiedy Wiktor zapyta z desperacją w głosie, jaki popełnia błąd. Czarek nie zrozumie – albo nie będzie chciał zrozumieć – o co mu chodzi. Usłyszy:

- Czy masz do mnie żal, że ci robiłem pretensje w sprawie tego gap year? To był błąd... Widzę, jak się rozwijasz. I jestem z ciebie naprawdę dumny.

Syn stwierdzi, że nie ma o nic pretensji. Na pytanie, gdzie leży przyczyna ich kiepskiej komunikacji odpowie, że nic nie ma do ojca:

- Wiem, że mnie kochasz. Ja tylko nie umiem tak rozmawiać o uczuciach i w ogóle. To mnie zawstydza.

Po tym szczerym wyznaniu czmychnie z domu… Trudno rzec, by terapia Stefana Nowaka przynosiła jakiekolwiek efekty. Zauważy to Anna i powie mężowi wprost, że nie tędy droga. Jak tak dalej pójdzie, Czarek się wyprowadzi, bo nie zniesie w domu dziwnego zachowania ojca.

