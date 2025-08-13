Rodzinka.pl. Wiemy, kiedy ruszy 17. sezon! Padła data premierowego odcinka! - ZDJĘCIA

Kiedy wystartuje 17. sezon "Rodzinki.pl"?

O tym, że "Rodzinka.pl" wróci na antenę TVP2 z kolejnym 17. sezonem było wiadomo już od dawna! Wówczas pojawiły się zapowiedzi, że serial najpewniej będzie można oglądać już w jesiennej ramówce Telewizji Polskiej na 2025 rok, co niedawno potwierdziła sama stacja. Tyle tylko, że wówczas jeszcze nie zdradziła konkretnej daty, ale już kazała przygotować się fanom na wrzesień właśnie 2025 roku!

Ale teraz na specjalnym pokazie prasowym "Domówka u Boskich" w końcu padła konkretna data, a Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła, kiedy dokładnie widzowie mogą spodziewać się 17. sezonu "Rodzinki.pl"!

17. sezon "Rodzinki.pl" w innym dniu i o innej godzinie niż dotychczas!

17. sezon "Rodzinki.pl" ruszy już w sobotę 6.09.2025 roku o godzinie 20 na antenie TVP2! To wtedy widzowie zobaczą premierowy 288 odcinek, a na każdy kolejny będą musieli poczekać do następnego tygodnia.

Oczywiście, tuż po stracie pewnie będą one dostępne z tygodniowym wyprzedzeniem na platformie vod.tvp.pl, ale za dostęp do nich będzie trzeba zapłacić. A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to będzie musiał poczekać na normalną emisję w TV, która po raz pierwszy ruszy o tak nietypowej porze!

Te daty brano także pod uwagę przy emisji 17. sezonu "Rodzinki.pl"!

A to dlatego, że nigdy wcześniej "Rodzinka.pl" nie leciała ani tego dnia, ani o tej godzinie! Ostatnie dwa sezony były emitowane w niedzielne popołudnia, 11 wcześniejszych w piątkowe wieczory, a dwa pierwsze w środowe wieczory.

I długo rozważano, kiedy i o której umieścić serial w jesiennej ramówce Telewizji Polskiej, aby zapewnić mu jak najlepszą oglądalność! Wcześniej pojawiały się głosy ze strony press.pl, że rozważano emisję nawet tuż po poniedziałkowym odcinku "M jak miłość", czyli około 21.55. Ale normalnie leci wtedy przecież inny hit TVP2 - "Na sygnale".

Jak podawał portal wirtualnemedia.pl biuro reklamy podawało swoim klientom jeszcze inną datę - piątki o godzinie 20, co nawiązywało już do poprzednich emisji. Ale ostatecznie zdecydowano się na emisję w soboty o godzinie 20, a więc tuż przed innym, ale już muzycznym hitem stacji "The Voice of Poland", które od teraz będzie zaczynać się o 20.25, a więc tuż po emisji "Rodznki.pl"!