Rodzinka.pl wraca do TVP po latach. Tak aktorzy promowali nowy sezon na "Domówce u Boskich" - ZDJĘCIA

Rodzinka.pl wraca do TVP po latach. Tak aktorzy promowali nowy sezon na "Domówce u Boskich"

2025-08-12 14:27

To już pewne, że "Rodzinka.pl" wróci do TVP z 17. sezonem! I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że uwielbiany serial powróci na antenę aż po 5 latach nieobecności! A co więcej jeszcze w takim samym składzie, w jakim zapamiętali go widzowie! A to dlatego, że aktorzy pojawili się na specjalnym pokazie "Domówka u Boskich", na którym można było dostrzec bardzo dobrze znane twarze - Natalii (Małgorzata Kożuchowska), Tomka (Maciej Musiał), Magdy (Olga Kalicka), Kuby (Adam Zdrójkowski), Pauli (Julia Wieniawa), Kacperka (Mateusz Pawłowski) czy Zosi (Emilia Dankwa)! Ale nie tylko one pojawią się w kolejnym 17. sezonie "Rodzinki.pl"! A zatem, kto jeszcze będzie? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

17. sezon "Rodzinki.pl" wraca do TVP po 5 latach przerwy!

Fani "Rodzinki.pl" już mogą zacierać ręce, gdyż tak jak informowaliśmy już wcześniej, pewnym jest, że ich ulubiony serial wróci po 5 latach nieobecności na antenę Telewizji Polskiej!

Już wiadomo, że we wrześniu na TVP2 zadebiutuje kolejny 17. sezon "Rodzinki.pl", w którym pojawią się wszystkie dobrze znane twarze z poprzednich sezonów, a w tym najważniejsi bohaterowie, a więc wszyscy przedstawiciele uwielbianej rodziny Boskich - Natalia i Ludwik, a także ich synowie - Tomek, Kuba i Kacperek, a właściwie już Kacper, gdyż przecież po 5 latach przerwy nie będzie on już małym słodkim chłopczykiem, do czego przyzwyczaił widzów!

Kogo zobaczymy w 17. sezonie "Rodzinki.pl"?

Aktorzy "Rodzinki.pl" pojawili się na specjalnym pokazie prasowym "Domówka u Boskich", na który przybyły największe gwiazdy serialu, a rodzinka Boskich niemal stawiła się w komplecie, gdyż na premierze zabrakło jedynie Tomasza Karolka, który pewnie w tym czasie przygotowywał się do "Tańca z gwiazdami".

Ale poza nim na premierze stawili się Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Mateusz Pawłowski, a także ich serialowe kobiety - Magda, grana przez Olgę Kalicką, Paula, kreowana przez Julię Wieniawę czy Zosia, w którą wciela się Emilia Dankwa! A więc pewnym jest, że nie zabraknie ich w 17. sezonie "Rodzinki.pl"! Ale nie tylko ich, gdyż oprócz nich pojawią się także inni dobrze znani bohaterowie - Maria (Agata Kulesza), Viola (Magdalena Stużyńska), Marek (Jacek Braciak), a także nowa postać, którą zagra Helena Englert!

Co wydarzy się w 17. sezonie "Rodzinki.pl"?

Trzeba przyznać, że przez te 5 lat nieobecności aktorzy "Rodzinki.pl" bardzo się zmienili, co najbardziej widać po serialowych dzieciach Natalii i Ludwika. A zwłaszcza w przypadku Kacpra i Zosi! I wiele zmieni się także w życiu ich bohaterów, gdyż teraz w 17. sezonie "Rodzinki.pl" fabuła skupi się już właśnie na losach dorosłych dzieci Boskich, którzy zamieszkają wspólnie ze swoimi drugimi połówkami i swoimi dziećmi wraz ze swoimi rodzicami!

I oczywiście, w 17. sezonie "Rodzinki.pl" nie zabraknie emocji, zwrotów akcji i sytuacji, które z pewnością przypadną stęsknionym widzom do gustu! I nic dziwnego, gdyż w końcu z rodziną Boskich nigdy nie ma nudy!

