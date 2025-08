Rodzinka.pl wraca z nowymi odcinkami! Znamy datę premiery kolejnego sezonu - ZDJĘCIA

Wielki powrót "Rodzinki.pl" do TVP!

O tym, że "Rodzinka.pl" wróci z kolejnym 17 sezonem i nowymi odcinkami było wiadomo już od roku! Już wtedy Telewizja Polska poinformowała fanów, że mogą spodziewać się powrotu uwielbianej rodziny Boskich i to w komplecie, gdyż na planie zjawili się wszyscy jej przedstawiciele - Natalia (Małgorzata Kożuchowska), Ludwik (Tomasz Karolak), Tomek (Maciej Musiał), Kuba (Adam Zdrójkowski) i Kacperek (Mateusz Pawłowski), a właściwie już Kacper!

A także jak potwierdziła swoim wpisem na Instagramie Julia Wieniawa, czyli serialowa Paula i reszty ekipy - Maria (Agata Kulesza), Viola (Magdalena Stużyńska), Marek (Jacek Braciak), jak również co same potwierdziły i na swoich Instagramach - Magda (Olga Kalicka) i Zosia (Emilia Dankwa). I choć wówczas pojawiały się spekulacje, że "Rodzinka.pl" może wrócić na ekrany już jesienią 2025 roku, to już wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi!

Kiedy będzie emisja 17 sezonu "Rodzinki.pl"?

Telewizja Polska oficjalnie poinformowała na swoich mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie, że kultowy wielki powrót "Rodzinki.pl" nastąpi już we wrześniu, a więc już niebawem fani mogą spodziewać się kolejnego 17 sezonu i nowych odcinków. Tym bardziej, że potwierdzili to także i sami aktorzy, którzy również pochwalili się tą datą na swoich Instagramach. A mowa tu o Adamie Zdrójkowskim, Mateuszu Pawłowskim czy Emilii Dankwie!

- Już we wrześniu wielki powrót kultowego serialu Rodzinka.pl TVP! Do zobaczenia w TVP2 🧡 i TVP VOD 💙 - napisała Telewizja Polska pod oficjalnym plakatem promującym nowy 17 sezon "Rodzinki.pl".

- Bo z rodzinką … podobno najlepiej wychodzi się na zdjęciach.. u was to samo? 😌 Od września w TVP 💐 #rodzinkapl Myślę że dużo śmiechu zwrotów akcji i emocji dopiero przed nami 🥂 - napisali aktorzy po swoim wspólnym zdjęciem z planu wraz z Maciejem Musiałem i Tomaszem Karolakiem.

Co wydarzy się w 17 sezonie "Rodzinki.pl"?

A zatem wielki powrót "Rodzinki.pl" nastąpi już niebawem, a nowe odcinki znów będą dostępne na antenie TVP2 i oczywiście na platformie vod.tvp.pl! I jak zdradził sam Adam Zdrójkowski będzie się w nich działo, a my możemy się pod tym tylko podpisać! Tym bardziej, że jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl 17 sezon "Rodzinki.pl" skupi się właśnie bardziej na samych dorosłych już dzieciach Boskich w życiu których sporo się wydarzy, bo cała ich trójka doczeka się już własnego potomstwa i zamieszka wspólnie ze swoimi rodzicami w trzypokoleniowym domu!

Już wiadomo, że w 17 sezonie "Rodzinki.pl" Boscy doczekają się kolejnego wnuka, którego urodzi im ukochana Tomka, Magda. Tyle tylko, że w tym związku dojdzie do poważnych perturbacji, gdyż Boskiego będzie czekał gorący romans z byłą ukochaną brata, Paulą, o czym podcaście "Bliskoznaczni" u Katarzyny Nosowskiej przypadkiem zdradziła sama Julia Wieniawa.

Tym bardziej, że w 17 sezonie "Rodzinki.pl" Kuba będzie miał już nową dziewczynę, którą jak dowiedział się portal pudelek.pl ma zagrać dołączająca do obsady Helena Englert, gdzie wcieli się w rolę seksownego wampa!

A co wydarzy się w życiu najmłodszego Kacperka? Obecność Zosi może wskazywać, że w 17 sezonie "Rodzinki.pl" będzie on właśnie z nią. Ale czy faktycznie tak będzie to przekonamy się już niebawem!