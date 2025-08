Aneta i Kasia pożegnały M jak miłość! Ilona Janyst ucieszyła się, że to już koniec - ZDJĘCIA, WIDEO

Aneta i Kasia znikają z "M jak miłość"!

Aneta i Kasia żegnają się z planem "M jak miłość"! Tego chyba nikt się nie spodziewał, tym bardziej, że obie przyjaciółki grały w obecnym 25. sezonie pierwsze skrzypce! A zwłaszcza Karska, która przecież zostawiła swojego męża Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) i odeszła do kochanka Mariusza (Mateusz Mosiewicz), zachodząc przy tym jeszcze w niechcianą ciążę. Tyle tylko, że nie z Sanockim, a Karskim, co tylko skomplikowało sprawę.

I co w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach widzowie pozostaną bez odpowiedzi na najważniejsze pytanie, co będzie w tym wątku dalej? A wszystko przez to, że Ilona Janyst i Paulina Lasota ogłosiły na swoich Instagramach, że już zakończyły pracę na planie serialu! Ale czy na dobre?

Ilona Janyst i Paulina Lasota odejdą już na dobre z "M jak miłość"?

Otóż nie, bo jedynie na czas wakacji! Aktorki nagrały już swoje ostatnie sceny i mogą udać się na zasłużone wakacje tak samo jak wcześniej uczynili to już także Dorota (Iwona Rejzner) z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński), Kinga (Katarzyna Cichopek) czy Anita (Melania Grzesiewicz), którzy także żegnali się już z planem "M jak miłość". A teraz przyszła i pora na Anetę z Kasią!

Serialowe przyjaciółki pochwaliły się na swoich Instagramach nagraniem z planu "M jak miłość", na którym pożegnały się z widzami, ale od razu także uspokoiły, że we wrześniu z powrotem się pojawią się na planie, a fani będą mogli je oglądać w nowych odcinkach po wakacjach!

- Szanowni Państwo. Właśnie zamknęłyśmy pelleton z Paulinką. Ostatnią scenę w tym sezonie M jak miłość. Życzymy Państwu udanych wakacji. Kto ma wakacje? - spytała Ilona Janyst, na co Paulina Lasota pośpieszyła jej z odpowiedzią, co z radością powtórzyła i ona sama - My mamy!

- I do zobaczenia we wrześniu - dodała jeszcze od razu jej koleżanka.

Aktorki wrócą na plan "M jak miłość" po wakacjach!

A zatem widzowie mogą być spokojni, gdyż po przerwie wakacyjnej, aktorki znów wrócą na plan "M jak miłość", aby nagrywać nowe odcinki! A tych z ich udziałem oczywiście nie zabraknie i w nowym sezonie po wakacjach, gdyż te, które miały już nagrały. Tym bardziej, że są on kręcone ze sporym wyprzedzeniem, przez co ich fani mogą odetchnąć z ulgą!

A ta przyda się także i samym aktorkom, bo i Ilona Janyst ogromnie się z niej ucieszyła. A to dlatego, że przez ostatni natłok pracy i życia codziennego nie miała czasu dla swoich obserwatorów na Instagramie, ale w czasie przerwy od "M jak miłość" od razu zapowiedziała, że to się zmieni!

- Trochę mało mnie tu było ostatnio, bo przy życiowo-pracowej intensywności coś rykoszetem musiało oberwać, padło na Instagram :P, ale teraz wolne, wolne wolne! - ucieszyła się aktorka.

I nic dziwnego, gdyż w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej w jej wątku, jak i Kasi emocji nie zabraknie i naprawdę sporo się będzie dziać.