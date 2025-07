M jak miłość. Anita odchodzi! Melania Grzesiewicz pożegnała się z widzami i dodała ostatnie ZDJĘCIE

Anita znika z "M jak miłość". Poinformowała o ostatnim dniu zdjeciowym

W swoim poście Melania Grzesiewicz podsumowała czas spędzony na planie i nie kryła wzruszenia. Wspomniała o atmosferze, ekipie i pracy, którą – jak sama napisała – kocha całym sercem. Wszystko to okraszone zostało zdjęciem zza kulis, wykonanym w garderobie.

Fani natychmiast zaczęli się zastanawiać, czy to nie pożegnanie na stałe. Czy Anita zniknie z życia Kamila (Marcin Bosak), Poli i kancelarii?

Na szczęście prawda jest mniej dramatyczna, niż sugerują pierwsze wrażenia. Grzesiewicz zakończyła zdjęcia przed wakacyjną przerwą, jaka obowiązuje całą ekipę „M jak miłość”. To nie definitywne pożegnanie, a jedynie letnia pauza. Aktorka jasno dała do zrozumienia, że choć „M jak miłość” idzie na wakacje, ona sama nadal pracuje pełną parą i niedługo „pojawią się update’y”.

Co dalej z Anitą i Kamilem?

Choć Anita na chwilę zniknie z planu, w nowych odcinkach po przerwie ponownie ma wysunąć się na pierwszy plan. W ostatnich wątkach Kamil naraził siebie i rodzinę, wplątując się w konflikt z niebezpiecznym gangsterem Jabłońskim. Został pobity, a pod drzwi ich domu trafiła łuska od naboju – jednoznaczne ostrzeżenie. Anita i Kamil zaczęli drżeć o własne życie.

Ale wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek. Na planie powstają już nowe odcinki, a Melania Grzesiewicz zapowiedziała, że wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewał – nawet ona i Marcin Bosak. Czy to kolejne niebezpieczeństwo? A może przełom – ślub, dziecko, wielka zmiana?

Szokujący wpis mógł zmylić

Ostatni dzień zdjęciowy na planie @mjakmilosc.official przed wakacyjną przerwą w zdjęciach. Było jak zawsze cudnie i serdecznie bo ekipa tego serialu to sami fajni ludzie. Gdybyście tylko wiedzieli ile osób dba o to, co później możecie oglądać w TV… Ale! @mjakmilosc.official zaraz zaczyna wakacje, ja (stety) jeszcze nie. „Cisnę” ile mogę bo kocham to co robię, bardzo! Niedługo małe update’y! ❤️ - czytamy we wpisie aktorki.

