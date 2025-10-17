Na sygnale, odcinek 770: Naćpany Piotr będzie miał wypadek! Uzależnienie od leków źle się skończy – ZDJĘCIA

„Na sygnale" odcinek 770 „Kiedyś to było” - środa, 22.10.2024, o godz. 22.20 w TVP2

Piotr, dźwigając chorego, poważnie nadwerężył kręgosłup. Uraz nie będzie tragiczny w skutkach, Strzelecki nie będzie wymagał operacji, ale odpoczynku. Niestety, także środków przeciwbólowych. To doświadczenie pokaże, jak łatwo Piotrkowi się uzależnić – to kwestia genów. Jemu akurat – choć wielu osobom wcale nie pomagają – ulgę przyniosą opioidy. W odcinku 768. „Na sygnale” cierpiący Piotr odrzuci pomoc doktora Góry (Tomasz Piątkowski), który będzie chciał ją nieść w inny sposób, stanowczo odmawiając wypisania recepty na opioidy. Strzelecki zdobędzie ją w inny sposób, oszukując ortopedę (Grzegorz Kucias). Lekarz zaleci mu tylko jedną tabletkę dziennie – dawkę, którą ratownik wielokrotnie przekroczy.

Wypadek Piotra w odcinku 770. serialu „Na sygnale”

Piotr popadnie w jeszcze większe uzależnienie od opioidów. W odcinku 770. serialu „Na sygnale” postanowi zdobyć kolejną receptę. Tym razem od psychiatry (Sebastian Grześkiewicz). Wymyśli jeszcze jedną historyjkę, którą sprzeda lekarzowi:

- Jestem chronicznie zmęczony, nie mogę spać… Muszę odpocząć, ale mi nie pozwalają! Cały czas ktoś czegoś ode mnie chce… Ja już nie mam siły!… I co pan myśli, doktorze?

- Szczerze mówiąc… zaskoczył mnie pan. Jest pan z pierwszą wizytą i to tak nagle… - zacznie się zastanawiać psychiatra.

- Mój poprzedni psychiatra miał wypadek... Jest w śpiączce. Nie ukrywam, że ta wiadomość mnie… To mnie… No i skończyły mi się leki…

- Jakie leki panu zapisał? – spyta lekarz.

- Buprenorfinę… - Strzelecki wskaże silny środek przeciwbólowy.

Otrzyma receptę i znowu przekroczy dopuszczalną dawkę. W rezultacie już godzinę potem rozbije swój samochód…

Karolina wróci w serialu „Na sygnale”

Już wkrótce w życiu Piotra pojawi się jeszcze więcej emocji. Wróci Karolina (Klaudia Janas), która wcale o nim nie zapomniała. Czy ten szok spowoduje, że zblednie przy nim ból spowodowany urazem kręgosłupa?