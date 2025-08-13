Na sygnale. Karolina wróci do Leśnej Góry tylko po to, by zdobyć Piotrka. Tym razem Strzelecki ulegnie?

Karolina już tego próbowała w serialu „Na sygnale”...

Był w „Na sygnale” taki romans w poprzednim sezonie, że spowodował płacz i zgrzytanie zębów. Łzy lały się rzęsiście, a żal i skrucha długo nie działały na skrzywdzoną zdradą osobę. Piotrek dał się ponieść namiętności do Karoliny, nie zważając na swoje rodzinne szczęście. A kiedy zaczął na nie zważać, zagrożony jego utratą, Martyna nie chciała dać mu drugiej szansy. Nie bardzo na nią zasłużył, całując się z Wojtasek w bazie, tak że widzieli ich wszyscy ratownicy. Nie skończyło się na pocałunkach – Strzelecki i Karolina poszli na całość. Resztka rozumu uratowała go od skoku w przepaść. Piotr zwolnił się z Leśnej Góry i zatrudnił w innej bazie, a wtedy Wojtasek też złożyła rezygnację i podążyła za nim. Potem on wrócił na stare kąty… Prawie jak w telenoweli!

Powrót Karoliny do „Na sygnale” w nowym sezonie

Karolina długo nie wytrzyma bez Piotra i wróci do Leśnej Góry już po wakacjach. Fani już obawiają się, jak na to zareagują Strzeleccy, którzy dopiero zaczęli odbudowywać swoje małżeństwo. Niestety, jak można przeczytać w „Świecie seriali”, szykuje się nie tylko powtórka z rozrywki, ale wręcz pełnoskalowa afera miłosna, w którą Piotrek wkręci się bez wahania. Odżyje stara namiętność! Wojtasek nie będzie brała jeńców, w końcu po to na nowo zatrudni się w leśnogórskiej stacji ratowniczej, żeby być z Piotrem. Możliwe, że takiej afery miłosnej, jaką szykują widzom twórcy nowego sezonu „Na sygnale”, fani serialu jeszcze nie widzieli.

Nowa Karolina w „Na sygnale” jesienią

Klaudia Janas dała się poznać widzom „Na sygnale” z szopą kędzierzawych włosów. W nowym sezonie będzie nie do poznania! Zamiast bujnej czupryny zaprezentuje króciutkiego jeżyka. Właśnie taka spodoba się Piotrkowi najbardziej!