Na sygnale. Altney czy Notney? Nowy sezon przyniesie rozwiązanie - ZDJĘCIA

Britney będzie mieć dość obsesji Alka w „Na sygnale”

Związek Julki i Klisa wejdzie w fazę napięć w nowym sezonie „Na sygnale”. Okaże się, czy w ogóle do siebie pasują. Fani serialu będą mogli się przekonać, czy wygra frakcja Altney – czyli zwolenników Alka i Britney – czy Notney, a więc Nowego i Britney. Jedni i drudzy już od dawna kibicują swoim ulubieńcom. Julkę wyprowadzi z równowagi uporczywe śledztwo Klisa w sprawie jego wspólników ze szkoły jogi, których podejrzewa o drukowanie fałszywych banknotów, chociaż nie znalazły się żadne dowody na potwierdzenie jego obsesji. Wobec ich braku wszystko wyda mu się podejrzane:

- Jeśli nie drukują kasy, to po co im profesjonalna drukarka? Próbowałem sprawdzić w Internecie. Sprzęt tej klasy kosztuje nawet kilkadziesiąt tysięcy.

Britney odpowie mu stanowczo, że nie chce nawet o tym rozmawiać i nie interesuje jej, co planują jego znajomi.

Britney skończy z Alkiem w „Na sygnale”

By pociągnąć swoje śledztwo dalej, Alek umówi się z byłą kierowniczką szkoły jogi. Będzie chciał wyciągnąć od niej informacje. Ale na miejsce spotkania wybierze… klub i Renia będzie pewna, że to randka. Nawet go pocałuje! Klis nie tylko niczego ciekawego nie dowie się o swoich wspólnikach – usłyszy nawet, że są w porządku – ale jeszcze jego pląsy na parkiecie z atrakcyjną Renią zobaczy Jagoda. Przyjaciółka Britney o wszystkim jej opowie już następnego dnia. A Julka spokojnym tonem jej obwieści, że Alek na pewno ją zdradza i da jej do zrozumienia, że pozbędzie się go z domu.

Nowy zawalczy o miłość w „Na sygnale” po wakacjach?

W nowym sezonie „Na sygnale” Britney zwątpi w sens wiązania się z Alkiem. Głównym powodem jej wątpliwości będzie brak zaufania do Klisa, który je nadszarpnął swoimi tajemnicami i ukrywaniem przed nią ważnych informacji. Znowu zacznie się wypłakiwać Nowemu – jak zawsze, kiedy ma problemy. Ale Gabryś będzie miał już dość bycia tylko przyjacielem. Czy wreszcie odważy się zawalczyć o swoje szczęście?

