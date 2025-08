Na sygnale. Britney pozbędzie się Alka. Bez emocji wyrzuci go z domu - ZDJĘCIA

Alek na randce z Renią w „Na sygnale” po wakacjach

W kolejnym sezonie „Na sygnale” zafiksowany na swoim śledztwie Alek nadal będzie drążył sprawę wspólników ze szkoły jogi, których podejrzewa o drukowanie fałszywych pieniędzy. Umówi się w klubie z jej byłą managerką, Renią. Ekskierowniczka uzna, że to randka i od razu go pocałuje, zwłaszcza że Klis się jej podoba. Kiedy on spąsowieje i okaże się, że chce tylko od niej informacji, postawi warunek. Powie mu co wie, ale muszą się zabawić… Przetańczyć całą noc!

Spotkanie Alka z Renią wyda się w „Na sygnale”

Pech sprawi, że w nowym sezonie „Na sygnale” znajdzie się świadek spotkania Alka z Renią. Ich wspólny taniec zobaczy w klubie koleżanka Britney, Jagoda. Będzie wobec niej lojalna i zjawi się u niej od razu następnego dnia ze złowieszczą miną: - Nie wiem, jak to powiedzieć. Byłam w knajpie i zobaczyłam Alka.

Julka od razu będzie pewna, że chodzi o Klisa i jakąś kobietę. Przyjaciółka opisze jej atrakcyjną blondynkę i co razem robili.

W „Na sygnale” Britney wyrzuci Alka

W nowym odcinku serialu „Na sygnale” Britney będzie przekonana, że Alek nie jest jej wierny:

- Zdradza mnie. Jak nic. Dziś coś kręcił, że idzie się spotkać z kolegami. Potem spotkałam jednego z nich. Nawet nie wiedział o tym spotkaniu, ale na wszelki wypadek krył.

Jagodzie będzie żal Julki. Pocieszy ją i zapyta, co zamierza zdecydować w sprawie ukochanego. Zadziwiająco spokojna ratowniczka odpowie jej, że to prosta sprawa, bo Klis u niej „prawie nie ma rzeczy”. A więc to pewne – wyrzuci go z domu! Czy teraz wreszcie Nowy (Kamil Wodka) będzie miał swoją szansę i zawalczy o serce Britney…?

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl