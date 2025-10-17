Na sygnale, odcinek 768: Martyna i Britney oskarżone! Pacjent zarzuci ratowniczkom molestowanie – ZDJĘCIA

„Na sygnale" odcinek 768 „Męska duma” - wtorek, 21.10.2025, o godz. 20.30 w TVP2

W serialu „Na sygnale” zatrudnienie Róży (Adrianna Jagiełło) wprowadziło pewne zamieszanie do ekipy ratowników. A ona sama upatrzyła sobie Britney, by spróbować sprawdzić, czy łatwo nią manipulować. Zakwestionowała jej przezwisko, uznając je za uwłaczające.

Martyna obawiała się, że Alek zdradza Britney w serialu „Na sygnale”

Martyna i Britney to dobre przyjaciółki. Dlatego właśnie to do Kubickiej Alek (Adam Turczyk) zgłosił się ze swoim wielkim dylematem - jak interpretować zagadkowe zachowanie Julki. W „Na sygnale” Martyna nie była pewna, o co mu chodzi, ale udało mu się zasiać w niej podejrzenia, że zdradza swoją dziewczynę. Była gotowa stanąć po jej stronie.

Pańskie jaja w odcinku 768. serialu „Na sygnale”

Ratowniczki będą miały wkrótce poważniejsze problemy, niż te sercowe oraz związane z relacjami w zespole. W odcinku 768. serialu „Na sygnale” Martynę oraz Britney spotka na kolejnym dyżurze zarzut, jakiego jeszcze w swojej karierze nie słyszały. Ich pacjentem zostanie mężczyzna uskarżający się na ból barku. Gdy ratowniczki spróbują zbadać Kacpra (Mateusz Guzowski), chory oskarży je o molestowanie.

- Dobierały się do mnie! – obwieści zawezwanym służbom.

- Wykonywałam tylko badanie pańskiego brzucha… - stwierdzi Martyna.

- Na które nie wyraziłem zgody! Mówiłem, że boli mnie bark, a ona mnie za jaja łapała! – poskarży się Kacper.

- Litości, człowieku… - Britney wywróci oczami.

Jak skończy się ta historia? Czy Martyna i Britney będą miały większe kłopoty?