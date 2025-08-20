Na sygnale. Róża zacznie pracę w Leśnej Górze z przytupem. Spróbuje zbuntować Britney przeciw kolegom - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-08-20 15:42

W odcinku 733. serialu „Na sygnale” Róża (Adrianna Jagiełło) rozpocznie na dobre pracę ratowniczki w bazie w Leśnej Górze. Od razu poczuje się jak u siebie w domu. Podczas swojego pierwszego oficjalnego dyżuru spróbuje zmanipulować Britney (Paulina Zwierz), wmawiając jej, że inni ratownicy dali jej ironiczne i pogardliwe przezwisko. Jaki cel będzie przyświecał Potockiej, do którego drogą będzie rozmontowanie zespołu od środka…?

„Na sygnale" odcinek 733 „Sto lat!” - poniedziałek, 01.12.2025, o godz. 21.55 w TVP2

Pierwsze wrażenie, jakie Róża zrobiła na koleżankach i kolegach w bazie w Leśnej Górze w poprzednim sezonie „Na sygnale”, nie było pozytywne. A ponoć właśnie ono jest najtrafniejsze, bo przesądza o nim intuicja, instynkt… Do tego to jej nazwisko – Potocka. Ratownicy obawiali się, że jest krewną niesławnego Stanisława Potockiego (Marcin Grzymowicz). Ona zaprzeczyła. Przekonywała, że musiała zmienić pracę, ponieważ w poprzedniej padła ofiarą mobbingu. W nowym sezonie serialu spodoba się Beniowi (Hubert Jarczak) – tak napisał „Świat seriali”.

Róża zacznie manipulować Britney w odcinku 733. serialu „Na sygnale”

W serialu „Na sygnale” ratownicy przekonają się, że Róża nie jest wcale dobrym nabytkiem dla stacji w Leśnej Górze. W odcinku 733. pierwsza poczuje to Britney. Róża właśnie na nią trafi na dyżurze i spróbuje ją urobić. Zacznie od podkopania zaufania do jej koleżanek i kolegów. Zakwestionuje przezwisko Julki:

- Powiedz, dlaczego pozwalasz mówić na siebie... Britney?

- A co w tym złego? - odpowie zaskoczona Julia.

- Trochę... uwłacza? Porównują cię tu do blondi, która jest ładna i ma siano w głowie…

- Nie myślałam tak o tym… - przyzna szczerze Britney.

Czy Potockiej uda się zbuntować Julkę? Ratownicy muszą stanowić zgrany zespół, a wygląda na to, że Róża zamierza rozsadzić go od środka...

Róża będzie zagrożeniem dla Wandy w „Na sygnale”

W „Na sygnale” Wanda (Anna Lemieszek) nie ucieszy się z pojawienia się współpracowniczki. Nowa kobieta będzie dla niej oznaczać świeże zagrożenie wobec kryzysu w jej małżeństwie z Beniem. W bazie w Leśnej Górze zrobi się naprawdę gorąco…

Na sygnale, odcinek 733. Róża (Adrianna Jagiełło), Britney (Paulina Zwierz)
10 zdjęć

