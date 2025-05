Na sygnale, odcinek 728: Tragiczny finał wyjazdu Martyny i Piotrka! Będą walczyć o życie

Na sygnale, odcinek 725: Tragiczny finał randkowania Lisickiego! Nawet Benio nie zdoła go uratować - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 728 – środa, 21.05.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 728 odcinku "Na sygnale" Piotrek postanowi nieco się zreflektować po swoich ostatnich podejrzeniach o romans Martyny z Romkiem po ostrzeżeniach Lisickiego (Kamil Błoch)! Tym bardziej, że okażą się one bezpodstawne, gdyż ratowników nic więcej nie będzie łączyć, poza sekretem z przeszłości, z którego kolega Strzeleckich zwierzy się jedynie ratowniczce.

Jednak niefortunne zbiegi okoliczności sprawią, że Strzelecki naprawdę zacznie myśleć, że łączy ich coś więcej, gdy coraz częściej zacznie nakrywać ich razem. Do tego stopnia, że w końcu nie wytrzyma i zdecyduje się skonfrontować ze swoim rzekomym rywalem, który uspokoi go, że między nimi nic nie ma! A nawet na wszelki wypadek odsunie się od Martyny, co Piotrek w 728 odcinku "Na sygnale" postanowi nieco wynagrodzić żonie, a tym samym i zrehabilitować się w jej oczach!

Piotrek zaprosi Martynę na romantyczny wyjazd w 728 odcinku "Na sygnale", ale nie przewidzi nadchodzącej tragedii!

W 728 odcinku "Na sygnale" Strzelecki zaplanuje dla swojej żony wyjątkową niespodziankę! I tuż po jej dyżurze, zgarnie ją do samochodu i postanowi zabrać w naprawdę romantyczne miejsce! Tyle tylko, że na drodze do niego małżonkowie napotkają na poważne przeszkody, które mocno im to utrudnią!

A wszystko przez to, że w 728 odcinku "Na sygnale" na stacji benzynowej natkną się na parę przestępców - Maxa i jego "Niunię", która będzie je okradać. Oczywiście, Strzeleccy nie przejdą wobec tego obojętnie, a to szybko doprowadzi do bójki i dramatycznej walki o życie! Ale kogo - bandytów czy małżonków?

Co Strzelecka przekaże ratownikom po swoim powrocie w 729 odcinku "Na sygnale"?

Pewnym jest 1! A mianowicie, że w 728 odcinku "Na sygnale" nie Martyny, gdyż to właśnie ona już w kolejnym odcinku przyniesie swoim kolegom zaskakującą nowinę! Co przekaże Strzelecka ratownikom? Czy będzie jej chodzić o Piotrka? A może wręcz przeciwnie o bandytów, na których natkną się w trakcie swojej romantycznej podróży? A może i o tym i o tym i powstałych po tym konsekwencjach? Tego dowiemy się już w 729 odcinku "Na sygnale"!