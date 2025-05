Na sygnale, odcinek 721: Piotrek przyłapie Martynę z Romkiem! Pozbędzie się męża, by ich sekret się nie wydał - ZDJĘCIA

„Na sygnale” odcinek 721 – poniedziałek, 12.05.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 721 odcinku "Na sygnale" Piotrek zobaczy Martynę z Romkiem. I początkowo nie dostrzegłby w tym nic dziwnego, gdyby nie Dobromir, który, jak podawaliśmy jako pierwsi, postawni go ostrzec. A to dlatego, że Lisicki będzie przekonany, że tą 2 łączy coś więcej i oczywiście zdecyduje się tym podzielić ze Strzeleckim!

Tym bardziej, iż będzie zdania, że to będzie się ratownikowi po prostu należało, za to co wcześniej sam zrobi swojej żonie! I w 721 odcinku "Na sygnale" uzna, że jej romans z Romkiem to najlepsza zemsta, a jednocześnie i nauczka dla jej niewiernego i zdradliwego męża!

- Przy tej dwójce człowiek się zawsze czuje jak piąte koło u wozu... - cytuje słowa Dobromira swiatseriali.interia.pl.

- Co? - spyta zdziwiony Piotrek.

- Mąż widzi ostatni? Współczułbym, ale historia nakazuje rewanż. Po pana wyskoku... - oceni Lisicki.

- Słucham? Nie rozumiem?! - zdenerwuje się Strzelecki.

- Panu się to po prostu należy - skwituje ratownik, czym jeszcze bardziej wkurzy swojego kolegę.

Piotrek w 721 odcinku "Na sygnale" nakryje Martynę na bliskości z Romkiem

Szczególnie, że w 721 odcinku "Na sygnale" Strzelecki od razu zacznie szukać w tym głębszego dna! A zwłaszcza, gdy faktycznie zobaczy między nimi gest bliskości! I wówczas zacznie myśleć, że Lisicki rzeczywiście będzie mógł mieć rację! I wcale nie będzie z tego zadowolony! A wręcz przeciwnie!

Tyle tylko, że w 721 odcinku "Na sygnale" ani on, ani Dobromir nie będą mieć racji! Choć wszystko faktycznie będzie na to wskazywać, gdyż Martyna rzeczywiście zbliży się do Romka, ale wyłącznie po to, aby po ludzku pocieszyć go po tym, co go spotkało!

- Założyli, że może kłamiesz na moją rzecz. A ojczym Felka się zapiera, że go zepchnąłem ze schodów... - przyzna Romek.

- Nie wierzę. Policja ufa pijakowi, nie nam! - zdenerwuje się Martyna.

- Uznali, że z moją historią mogłem zareagować za mocno - westchnie smutno ratownik, na co zatroskana Strzelecka położy mu rękę na ramieniu, czym już w ogóle zszokuje swojego męża!

Martyna i Romek nie powiedzą, co tak naprawdę ich łączy w 721 odcinku "Na sygnale"!

I w tym momencie w 721 odcinku "Na sygnale" Piotrek już nie wytrzyma i zdecyduje się wkroczyć! Strzelecki nie będzie mógł dłużej patrzyć, jak jego żona pociesza ich kolegę na jego oczach! Tym bardziej, że to, co mówił Lisicki, stanie się dla niego coraz bardziej realne!

- Hej. Co się dzieje? - przerwie im Piotrek.

- Nic, o czym chcielibyśmy rozmawiać, okej? - powie stanowczo Romek, po czym spojrzy wymownie na Martynę, prosząc w ten sposób, aby nie opowiadała swojemu mężowi o jego trudnym dzieciństwie - Mamy temat tylko między sobą, okej?

W tej chwili w 721 odcinku "Na sygnale" i Strzelecki skieruje swój wzrok na żonę, ale ona postanowi być lojalna wobec Romka i go nie zdradzi! Martyna postanowi pozbyć się swojego męża, aby ten dalej nie drążył tematu. A to dlatego, że tylko w ten sposób zdoła ocalić ich sekret!

- Piotrek... Idź się przebrać... - zarządzi Martyna, co jej mąż oczywiście zgodzi się uczynić. Ale myśl o tym, co tak naprawdę ich łączy wcale nie da mu spokoju! I tak łatwo nie odpuści tego tematu!

