Na sygnale, odcinek 718: Benio rozkocha w sobie pacjentkę! Znajdzie nową miłość na oddziale?

W 718 odcinku "Na sygnale" Benio (Hubert Jarczak) po rozstaniu z Wandą (Anna Lemieszek) w końcu zacznie cieszyć się życiem, ale jego szczęście nie potrwa długo. Los w 718 odcinku "Na sygnale" postawi na jego drodze uroczą pacjentkę, miłośniczkę aerobiku, która nie tylko oczaruje go swoim uśmiechem, ale i zaintryguje osobowością. Co więcej, wywoła zazdrość u Wandy! Czy Benio znajdzie nową miłość na oddziale, lecz Wanda zrobi wszystko, by to zepsuć? Koniecznie poznaj więcej informacji!