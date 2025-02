Na sygnale, odcinek 677: Piotr i Martyna zdecydują się na kolejne dziecko?! Strzelecki będzie chciał znów zostać ojcem - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 677 - środa, 19.02.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 677 odcinku "Na sygnale" Strzeleccy zaczną wracać myślami do czasów, gdy w ich życiu pojawiła się Lidzia. Piotr, patrząc na Artura, kolegę z pracy, który nie radzi sobie z czwórką dzieci, zacznie wspominać chwile, kiedy sam zarywał noce przy niemowlaku i był wykończony, ale jednocześnie czuł się wtedy wyjątkowo potrzebny. Dla Martyny będzie to duże zaskoczenie, bo w tamtym czasie jej mąż nie wyglądał na szczególnie zachwyconego nową rolą...

Piotr jednak nie przestanie drążyć tematu. W 677 odcinku "Na sygnale" otwarcie wyzna, że chciałby wrócić do tamtych dni i znowu mieć w domu maluszka, który przewróci ich życie do góry nogami. Martyna, choć początkowo sceptyczna, zacznie się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem Piotr nie ma racji. Ich życie zawodowe jest już stabilne, Lidzia chodzi do przedszkola, a w domu zrobiło się zdecydowanie spokojniej niż kiedyś. Może rzeczywiście to będzie idealny moment na kolejnego potomka?

Piotr i Martyna powiększą rodzinę? Szczera rozmowa o dzieciach w 677 odcinku "Na sygnale"

Czy w 677 odcinku "Na sygnale" Martyna i Piotr zdecydują się na kolejne dziecko? Atmosfera między nimi stanie się bardziej nostalgiczna niż kiedykolwiek! Strzelecki będzie coraz bardziej przekonany, że dawne czasy, to coś za czym dziś szczerze tęskni.

- Zobacz jaki zakręcony!

- Nie ma się, co dziwić! Czwórka dzieci w domu. Niedługo zapomni jak się nazywa.

- Nie chcę ci wypominać, ale jak Lidzia była mała to też chodziłeś nieprzytomny.

- A teraz za tym tęsknię...

- Tak? - Uśmiechnie się tajemniczo Martyna.

Martyna w 677 odcinku "Na sygnale" pomyśli o następnej ciąży?!

W 677 odcinku "Na sygnale" Martyna zacznie rozważać możliwość kolejnej ciąży. To zaskakujące, biorąc pod uwagę niedawne trudności w jej małżeństwie z Piotrem. Przypomnijmy, że Piotr zdradził Martynę z Karoliną (Klaudia Janas), co doprowadziło do poważnego kryzysu w ich związku. Martyna przyłapała męża na gorącym uczynku, co było dla niej ogromnym ciosem.