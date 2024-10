Na sygnale

Na sygnale, odcinek 623: Perfidny plan Karoliny. Wyjawi Piotrowi, dlaczego zatrudniła się w jego bazie - WIDEO, ZDJĘCIA

W 623 odcinku serialu "Na sygnale" Karolina (Klaudia Janas) znajdzie sposób, by znów być z Piotrem (Dariusz Wieteska)! Byłych kochanków znów połączy praca, wspólne dyżurny w jednej karetce? Strzelecki przeżyje szok, gdy zobaczy Karolinę w swojej nowej bazie. Akurat weźmie dyżur w zastępstwie za kolegę i wsiądzie do ambulansu z eks kochanką. Perfidna Karolina w 623 odcinku "Na sygnale" zacznie tłumaczyć się, że nie bez powodu zaczęła pracę w bazie Piotra. Co on na to? Zobacz WIDEO i poznaj szczegóły.