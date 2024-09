Na sygnale

Na sygnale, odcinek 600: Martyna nie uwierzy w niewinność aresztowanego Piotra! Zdradzi Annie, do czego zdolny jest jej mąż - ZDJĘCIA

W 600 odcinku "Na sygnale" Martyna (Monika Mazur) zacznie wątpić w niewinność Piotra (Dariusz Wieteska), który zostanie zatrzymany przez policję, w związku z oskarżeniem o śmiertelne pobicie pacjenta Kacpra (Szymon Szczech). I choć Strzelecka załatwi mu prawnika, którego poleci jej Anna (Lea Oleksiak), to zwierzy się przyjaciółce, iż sama nie wie, czy ma to sens! A to dlatego, że w 600 odcinku "Na sygnale" Strzelecka wcale nie będzie taka pewna, czy aby na pewno jej mąż nie byłby w stanie zrobić mu krzywdy. Tym bardziej, po tym, jak zachowa się wobec niej! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!