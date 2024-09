Na sygnale, odcinek 592: Piotr zostanie zupełnie sam! Odwrócą się od niego wszyscy przyjaciele - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na sygnale" odcinek 592 - poniedziałek, 9.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 592 odcinku "Na sygnale" Piotr zacznie odczuwać bolesne skutki swojego romansu z Karoliną. Wszystko przez to, że po jego wyjściu na jaw, zarówno kochanka, jak i żona Strzeleckiego zdecydują się odejść z pracy, przez co w stacji będzie brakować personelu. Tym bardziej, że Wiktor (Wojciech Kuliński) będzie musiał zastąpić Martynę, przez co dodatkowo utonie w papierkowej robocie. Dlatego w 592 odcinku "Na sygnale" skład ratowników będzie bardzo ograniczony, przez co będą otrzymywać dodatkowe dyżury, z czym największy problem, ku zdziwieniu wszystkich, będzie miał właśnie Piotrek!

- Co jest? Jutro mam kolejny dyżur? Który to już z rzędu? Szefie, to jest chyba jakaś pomyłka. Ja nie chciałem... - zacznie Piotrek, na co Wiktor od razu wejdzie mu w słowo - Nie, Piotrek, to nie jest pomyłka. Też nie chciałem być szefem bazy, ale tak wyszło i ty chyba wiesz najlepiej, czemu, co?

Romans Piotra odbije się na wszystkich ratownikach w stacji w 592 odcinku "Na sygnale"!

Tyle tylko, że w 592 odcinku "Na sygnale" Piotrek nie zrozumie tej uszczypliwości i poszuka zrozumienia u Artura (Tomasz Piątkowski) i Kuby (Wojciech Zygmunt). Ale i tutaj jej znajdzie. A gdy nie uda mu się tego wyjaśnić "po dobroci", to Szczęsny wypali z grubej rury, przez co Strzelecki w końcu zrozumie, o co wszyscy do niego piją. I wcale mu nie będzie z tego miło, choć w 592 odcinku "Na sygnale" pretensje będzie mógł mieć wyłącznie do siebie, gdyż sam sobie nawarzy tego piwa!

- Chłopaki, to są chyba jakieś jaja. Wy też macie tyle dyżurów? - zapyta ich Strzelecki.

- No patrz, jeszcze narzeka - skwituje Szczęsny, ale Piotrek wciąż nie zrozumie - O co wam chodzi?

- Strzelecki, ty to chyba nie powinieneś mieć o to pretensji. Chyba, że do samego siebie - zauważy Góra.

- Zaraz, zaraz, a skąd te wszystkie dyżury? Zastanówmy się. Może Karolina mogłaby jakiś wziąć? A nie. O może Martyna weźmie jakiś dyżur? - zacznie wyliczać Kuba, czym już wyprowadzi Piotrka z równowagi - Dobra, weź. Czekam na was w karetce...

Przyjaciele odtrącą zdradzieckiego Strzeleckiego w 592 odcinku "Na sygnale"!

I w ten sposób w 592 odcinku "Na sygnale" niewierny Piotr zostanie zupełnie sam, gdyż odwrócą się od niego nawet przyjaciele. I nic dziwnego, gdyż jego romans z Karoliną odciśnie się nie tylko na jego życiu prywatnym, ale także zawodowym, co odczują także wszyscy ratownicy. Tym bardziej, że w 592 odcinku "Na sygnale" będzie mógł im podpaść jeszcze bardziej, gdy Wojtasek nie będzie chciała się od niego odczepić i zacznie namawiać na wspólny wyjazd za granicę. Ale oczywiście Piotr się na niego nie zgodzi, gdyż w końcu zda sobie sprawę, że ma za dużo do stracenia!