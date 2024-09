Na sygnale, odcinek 589: Anna nie wróci po chemioterapii do domu! Zmartwiony Wiktor nie będzie w stanie jej znaleźć - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 594: Martyna wezwie do Piotra policję? Strzelecki będzie się dobijał do mieszkania!

"Na sygnale" odcinek 589 - wtorek, 3.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 589 odcinku "Na sygnale" Wiktor Banach dowie się, że Anna, po zakończonej chemioterapii, nie wróciła do domu. Kiedy zaniepokojony mąż zadzwoni do niej, ta nie będzie odbierała telefonu, co tylko spotęguje jego strach. Wiktor natychmiast skontaktuje się z przyjaciółmi i współpracownikami, próbując ustalić, gdzie może być jego żona. Jego niepokój wzrośnie jeszcze bardziej, gdy Beata (Justyna Sieniawska) poinformuje go, że Anna rzeczywiście opuściła szpital, ale nie dotarła do domu. Czy w 589 odcinku "Na sygnale" Wiktor podejmie desperacką próbę odnalezienia ukochanej, zanim wydarzy się coś strasznego?

Bohaterski gest Anny w 589 odcinku "Na sygnale"!

Szybko okaże się, że Anna, choć osłabiona i wyczerpana po leczeniu, postanowi pomóc młodej dziewczynie Kasi, której odmówiono wlewu z powodu złych wyników krwi. Kiedy Kasia, załamana i przerażona, ucieknie ze szpitala, Anna postanowi ją odnaleźć i uratować przed najgorszym. W 589 odcinku "Na sygnale" Anna, pełna obaw o zdrowie i życie dziewczyny, rzuci się za nią w pościg, nie myśląc o swoim własnym zdrowiu. To właśnie wtedy zaginie, a jej telefon zostanie wyłączony, co tylko zwiększy obawy Wiktora i jego przyjaciół.

- Cześć Beata, Anka nie wróciła po chemii do domu, czy możesz sprawdzić czy wyszła ze szpitala? - Wyszła. -Wyszła? A kiedy?

"Na sygnale", odcinek 589: Wiktor odnajdzie Annę w szpitalu!

Wszystko wskazuje na to, że w 589 odcinku "Na sygnale" Wiktor odnajdzie Annę w szpitalu, ale nie będzie to zwykłe spotkanie. Anna, która śledziła Kasię, trafi do jej mieszkania, gdzie zastanie dziewczynę przy łóżku jej babci, która również potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. W ten sposób cała trójka zjawi się ponownie w szpitalu, gdzie będzie już Wiktor.