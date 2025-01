Na sygnale

Na sygnale. Basia i Lisicki będą razem?! Dojdzie do szokującego zwrotu akcji - ZDJĘCIA

W nowych odcinkach "Na sygnale" Basia (Anna Wysocka) i Dobromir (Kamil Błoch) zostaną parą?! Produkcja serialu pochwaliła się wspólnym zdjęciem Wszołkowej i Lisieckiego na swoich mediach społecznościowych, czym od razu zszokowała swoich fanów! Tym bardziej, iż nie zabrakło opisu, zwiastującego, że w życiu dwójki tych bohaterów dojdzie do szokującego zwrotu akcji! Czyżby zatem ratownicy zostali nową parą w stacji w Leśnej Górze? A może pójdzie za tym coś zupełnie innego? Sprawdź, co już wiemy i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!