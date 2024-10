i Autor: Artrama QUIZ. Jak dobrze znasz lekarzy z Leśnej Góry w Na dobre i na złe? Wiesz, jakie mają specjalizacje?

Na dobre i na złe

QUIZ. Jak dobrze znasz lekarzy z Leśnej Góry w Na dobre i na złe? Wiesz, jakie mają specjalizacje?

Szpital w Leśnej Górze w "Na dobre i na złe" uchodzi za wzór medycznej placówki, w którym przede wszystkim liczy się zdrowie i życie pacjenta. I nic dziwnego, gdyż pracują w nim wybitni lekarze, którzy doskonale znają się nie tylko na swoim fachu, ale także służą pomocą swoim kolegom, zajmującym się inną dziedziną. Wiesz, jakie mają specjalności i potrafisz powiedzieć, na jakim pracują oddziale? Jeśli tak, to ten QUIZ z "Na dobre i na złe" z pewnością jest dla Ciebie! Przygotowaliśmy 10 pytań, ale jeśli jesteś prawdziwym fanem, to bez trudu odpowiesz na każde z nich! Zatem do dzieła!