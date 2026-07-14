Na dobre i na złe. Wiktoria po powrocie do Leśnej Góry odsłania kulisy nowego sezonu! Tego nigdy nie pokazują widzom - WIDEO

Prace nad nowym sezonem "Na dobre i na złe"

Chociaż trwają wakacje, prace nad nowymi odcinkami "Na dobre i na złe" wcale nie zwolniły. Nie da się ukryć, że jedną z najbardziej aktywnych osób w mediach społecznościowych serialu jest Katarzyna Dąbrowska, czyli serialowa Wiktoria Consalida. Odkąd ujawniono, że lubiana postać wraca do Leśnej Góry, Katarzyna Dąbrowska nie kryje swojej aktywności nad pracą nad nowymi odcinkami, a profil "Na dobre i na złe" na Instagramie często udostępnia kulisy produkcji.

Serialowa Wiktoria Consalida w centrum nowych odcinków "Na dobre i na złe"

Katarzyna Dąbrowska zaprasza za kulisy nowego sezonu „Na dobre i na złe” 🏥 Tęskniliście za Wiki? 🥰 #naplanie #nadobreinazłe #nowysezon - czytamy opis najnowszego wideo zza kulis nowego sezonu "Na dobre i na złe".

I tak oto Katarzyna Dąbrowska oprowadziła widzów po planie, gdzie aktorzy szykują się do scen, a produkcja czuwa nad finalnym efektem nagrań. Pewnym jest, że postać Wiktorii Consalidy znów stanie się centrum wydarzeń w Leśnej Górze. Powracająca do swojej roli aktorka cały czas jest na planie, co jednoznacznie potwierdza, że scen z udziałem Consalidy będzie dużo. Na pewno nie chodzi o jeden odcinek, a raczej rozbudowany wątek lekarki w kolejnym sezonie serialu.

Kiedy nowy sezon "Na dobre i na złe" po wakacjach

Nie jest tajemnicą, że kolejne odcinki "Na dobre i na złe" ruszą na jesień 2026. Nie zmieni się stały dzień emisji serialu, czyli środowy wieczor. Prawdopodobnie pierwszy odcinek po wakacyjnej przerwie pojawi się 2 września.