Na dobre i na złe. Odmieniona Blanka zabije Sergiusza?! Tak zemści się za krzywdę Mario - ZDJĘCIA

To już pewne, że gangster Sergio nie odpuści Blance. Na pewno nie spuści jej z oczu, nawet mimo "śmierci" rywala. Jak informowaliśmy przez okres wakacji, już na początku sezonu dojdzie do szokujących wydarzeń. Lekarka dowie się o śmierci męża i wpadnie w rozpacz. Zyska wsparcie od znajomych z Leśnej Góry, którzy potem ze zdziwieniem odkryją, iż Consalida wcale nie ma się aż tak źle... Czyżby Blanka odkryła, że śmierć Mario to tylko gra na czas, a Milewski wcale nie zginął? W tajemnicze wydarzenia na pewno nie uwierzy Poznański, który osobiście będzie przyglądał się dziwnym wydarzeniom wokół Blanki i Mario.

Mario przeżyje, ale Sergiusz nie odpuści

W najnowszym zwiastunie "Na dobre i na złe", który można zobaczyć poniżej widać, że Mario wcale nie zniknie na zawsze. Śmierć w wypadku będzie prawdopodobnie jedynie spiskiem, by uwolnić się od porachunków i półświatka. Niestety pewnym jest, że Sergiusz nie odpuści. Zacznie krążyć wokół pięknej Consalidy.

Blanka zabije Sergiusza?

Nowe zdjęcie odmienionej Blanki na profilu "Na dobre i na złe" na Instagramie pokazuje determinację tej bohaterki. Serialowa lekarka trzyma w ręku pistolet i mierzy nim prosto w głowę Poznańskiego. Sergiusz z nieco przestraszoną i skonsternowaną miną patrzy przed siebie. To oczywiście scena zza kulis kręcenia nowych odcinków "Na dobre i na złe", które widzowie zobaczą dopiero za jakiś czas.

Czy Blanka naprawdę zabije Sergiusza, by raz na zawsze uwolnić siebie i Mario od działań bandyty? Na te odpowiedzi trzeba jeszcze zaczekać.