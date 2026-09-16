Na dobre i na złe, odcinek 997: Policja nie znajdzie córki Blanki i Mario! To on będzie podejrzany o porwanie Niny - ZWIASTUN

Kto porwał Ninę w "Na dobre i na złe"? Czy w 997 odcinku wyjaśni się, gdzie jest córka Blanki i Mario

Porwanie Niny w nowym sezonie "Na dobre i na złe" to jeden z tych wątków, który nie skończy się tak szybko! Ponieważ okoliczności zaginięcia córki Blanki i Mario w parku będą bardzo podejrzane, policja nie od razu ustali, co się stało z Niną, kto ją porwał i czy w pobliżu lekarki kręciła się jakaś podejrzana osoba, która zabrała jej córkę, kiedy Milewska ratowała życie starszej kobiecie! Stanie się jednak jasne, że Nina została porwana przez kogoś, kto wykorzystał moment nieuwagi Blanki, fakt, że zostawiła dziecko bez opieki.

W 997 odcinku "Na dobre i na złe" zrozpaczona Blanka od razu zadzwoni do Mario, że nigdzie nie ma Niny, a świadek jej nieszczęścia, młody rowerzysta zawiadomi policję. Sprawą zniknięcia małej Niny zajmą się policjanci z komendy wojewódzkiej: Dorota Kowal i Radosław Biegun, który poprowadzą intensywne śledztwo w sprawie porwania. Specjalnie tresowany pies niemal od razu podejmie trop i doprowadzi śledczych do drogi, przy której osoba, która porwała dziewczynkę, wsiadła do auta i odjechała.

Śledztwo policji po porwaniu Niny w 997 odcinku "Na dobre i na złe" bez efektów!

A gdy w 997 odcinku "Na dobre i na złe" na miejscu zdarzenia zjawia się Mario, od razu zostaje jednym z podejrzanych. Bo jeszcze do niedawna stał na czele mafii. Policjant Biegun zapyta Milewskiego wprost, ilu bandytów chciałoby się na nim odegrać. - Nie mam z tym nic wspólnego - zapewni Mario, bo to nie on przecież porwał własne dziecko!

Śledczy uznają, że za porwanie Niny może odpowiadać jeden z jego wspólników, byłych lub obecnych. - Kim pan jest, panie Milewski?…

- Sprawdzacie mnie?

- Sprawdziliśmy...

Porywacz Niny w 997 odcinku "Na dobre i na złe" nie zostanie złapany!

Niestety policja nie odnajdzie Niny w 997 odcinku "Na dobre i na złe", a szalejąca z niepokoju Blanka nie zdoła się uspokoić. Mario zapewni żonę, że jeśli trzeba będzie odda życie za ich córkę. Jeśli ktokolwiek czegokolwiek od niego zażąda, spełni każdy warunek, aby odzyskali swoją córeczkę.

- Zaraz ją znajdą... Sam zaraz ją znajdę!

- Szukałam! Wszędzie! Pobiegł pies, ale zgubił ślad... Myślałam, że w wodzie… Szukają, nie ma jej… Nie ma Niny!!!

- Nie mów tak, gdzieś tu na pewno jest! Pójdę…

- Nie, nie zostawiaj mnie! Nie zostawiaj mnie… - Blanka w ramionach Mario. wybuchnie jeszcze większym płaczem.

Mimo wysiłków policji, w 997 odcinku "Na dobre i na złe" porywacz Niny pozostanie nieuchwytny Nikt nie będzie wiedział, co się stało z dzieckiem, które Blanka zostawiła na kilka minut w parku.

Blanka obwini Mario o porwanie Niny w 997 odcinku "Na dobre i na złe"

Podejrzenia policji co do udziału w porwaniu córki Blanki i Mario dawnych "znajomych" Milewskiego albo jego najgorszych wrogów, wyprowadzą lekarkę z równowagi. Nic dziwnego, że w pewnym momencie zrzuci na męża winę za to, co się stało Niną. - Te twoje... szemrane, brudne interesy! Twoi „znajomi”!... Bandyci bez skrupułów!!!

- Chyba nie myślisz, że?

- Tak! Tak właśnie myślę! To przez ciebie! Przez to, kim byłeś i przez to, kim jesteś!!!

Czy mała Nina, cała i zdrowa, wróci w końcu do rodziców? Kto tak naprawdę stoi za jej porwaniem? To się nie wyjaśni w 997 odcinku "Na dobre i na złe".

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Kiedy 997 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 997 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 16 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Czy Nina się odnajdzie w "Na dobre i na złe", a Blanka i Mario odzyskają córkę?

Z relacji z planu nowego sezonu "Na dobre i na złe" wynika, że minie kilka odcinków, ale Nina się odnajdzie! Córka Blanki i Mario będzie jednak w złym stanie i trafi do szpitala. Dopiero w październiku wyjaśni się, kto porwał Ninę i dlaczego!

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Porwanie córki Blanki i powrót Wiktorii do Leśnej Góry

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