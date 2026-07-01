Rodzinny dramat Blanki i Mario

Blanka Consalida (w tej roli Pola Gonciarz) to córka Wiktorii Consalidy i Andrzeja Falkowicza, która w swoim życiu przeszła już wiele bolesnych chwil. Jej mąż, Mario Milewski (Marcin Korcz), od dawna zmaga się z niebezpieczną przeszłością w półświatku. To właśnie stamtąd wywodzi się Sergio (Mateusz Kaczmarek) – bezwzględny mafioso, ogarnięty żądzą zemsty na Mario.

Przed wydarzeniami z 998. odcinka życie Blanki i Mario legło w gruzach z powodu nagłego zaginięcia ich małej córeczki, Ninki (Rita Sobocińska). Dziewczynka już wcześniej była ofiarą dramatycznych zbiegów okoliczności, lecz tym razem podejrzenie o porwanie pada na przebywającego za kratkami bandytę.

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Spotkanie w więzieniu. Sergio dyktuje warunki

Po wakacyjnej przerwie akcja hitu TVP2 zagęści się do granic możliwości. Milewscy, nie widząc innego ratunku, udadzą się do zakładu karnego. Są święcie przekonani, że to właśnie uwięziony gangster stoi za zniknięciem ich dziecka lub posiada kluczową wiedzę na ten temat.

Jednak Sergio nawet w więziennym stroju nie straci rezonu. Od samego początku spotkania w pokoju widzeń narzuci swoje zasady gry. Zamiast usiąść, zacznie ostentacyjnie spacerować, dając do zrozumienia, kto tu rządzi. Gdy Blanka poprosi strażnika o dostawienie trzeciego krzesła, mafioso z drwiącym uśmiechem zasygnalizuje swoją dominację:

– Mam przewagę i z niej korzystam. To nie ja was chciałem widzieć, tylko wy mnie.

Blanka gotowa jest gotowa na wszelkie upokorzenia

Gdy Blanka i Mario zaczną pytać o losy porwanej Niny, ze strony ich oprawcy nie doczekają się ani odrobiny empatii. Wręcz przeciwnie, cierpienie rodziców stanie się dla niego źródłem rozrywki. Sergio z zimną krwią oświadczy, że nie brał udziału w uprowadzeniu dziewczynki, jednocześnie rozkoszując się bezsilnością Milewskiego.

Doprowadzona do ostateczności lekarka z Leśnej Góry postanowi schować dumę w kieszeń. Aby ratować córkę, będzie w stanie zrobić dosłownie wszystko:

– Proszę cię. Błagam. Mam uklęknąć przed tobą? Mogę to zrobić.

Zamiast ludzkiego odruchu, gangster wykorzysta tę deklarację do kolejnego ataku. Zacznie bezczelnie prawić Blance komplementy, mówiąc, że wciąż budzi jego pożądanie, co doprowadzi Mario do wściekłości. Na odchodnym przestępca uderzy w Milewskiego, nazywając go konfidentem i próbując zasiać niezgodę w ich małżeństwie.

Czy gangster mówi prawdę?

Widzowie staną przed trudnym pytaniem: czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem Ninki, a jego zachowanie to jedynie pokaz sadystycznej manipulacji? Czy może to kolejna intryga uknuta zza krat, mająca na celu ostateczne zniszczenie życia Mario i Blanki?

„Na dobre i na złe”: Odcinek 998. Kiedy i gdzie oglądać?

Najnowsze, pełne emocji odcinki medycznej telenoweli widzowie będą mogli śledzić na antenie TVP2. Premiera 998. odcinka odbędzie się w środowy wieczór w ramówce po przerwie wakacyjnej, a powtórki oraz legalny streaming będą dostępne na platformie TVP VOD.

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