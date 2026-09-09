Na dobre i na złe, odcinek 996: Blanka i Mario wrócą do siebie i dojdzie do tragedii! Milewscy stracą dziecko - ZDJĘCIA

Kiedy "Na dobre i na złe" wraca na antenę TVP2 po przerwie wakacyjnej?

"Na dobre i na złe" wrócą na antenę TVP2 po przerwie wakacyjnej dopiero w drugą środę września, czyli 9.09.2026. Ale już wiadomo, że nowy sezon rozpocznie się od serii dramatycznych zdarzeń. Choć ujawniony przez produkcję zwiastun premierowych odcinków "Na dobre i na złe" uchyla tylko rąbka tajemnicy, to wiadomo już, że Blanka i Mario przeżyją horror, kiedy ich córka Nina zostanie porwana w parku. Ale na tym nie koniec tragicznych zwrotów akcji! Życie jednego z lekarzy z Leśnej Góry będzie zagrożone...

Porwanie Niny w 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach

Zwiastun nowego sezonu "Na dobre i na złe", który już jest dostępny na oficjalnej stronie serialu, a także na profilach na Facebooku i Instagramie rozpoczyna się o scen z 996 odcinka, które poprzedzą porwanie córki Blanki i Mario. Najpierw lekarka znów pokłóci się z mężem, kiedy Mario przyjedzie po małą Ninę ze śladami pobicia na twarzy. Będzie się bała, że Milewski znów wpakował się w jakieś kłopoty.

Po krótkim starciu para pogodzi się w 996 odcinku "Na dobre i na złe" i to wyjątkowo namiętnie. Spędzą razem upojną noc w łóżku. - Aż strach wstawać z łóżka, żeby tego nie zepsuć... - powie szczęśliwa Blanka do męża.

- Ale ja nie zamierzam niczego psuć - zapewni Mario.

Kiedy następnego dnia Blanka w 996 odcinku "Na dobre i na złe" zabierze córkę na spacer, nagle dojdzie do tragedii. Ktoś porwie Ninę z wózka, jak tylko lekarka ruszy na pomoc starszej kobiecie, która zemdleje. Jedynym świadkiem porwania Niny będzie rowerzysta, który na pytanie Blanki: " Gdzie jest moje dziecko?", odpowie, że tutaj nie było żadnego dziecka.

Nieprzypadkowo dzień przed porwaniem córki Blanki i Mario w 996 odcinku "Na dobre i na złe" w szpitalu w Leśnej Górze pojawi się zaprzyjaźniona pacjentce, Zuza (Aurora Lipartowska), która kilka tygodni temu przeszła bolesną stratę i poroniła. Teraz Zuza wyzna Blance, że pragnie znów zajść w ciążę i mieć dziecko...

Zawał Jakubka w 996 odcinku "Na dobre i na złe" nowego sezonu

Na tym jednak nie koniec tragedii, bo w 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej doktor Borys Jakubek (Marcin Zacharzewski) na dyżurze nagle zaczynie tak źle się czuć, że przerwie pracę przekonany, że ma zawał serca. Młoda lekarka Oliwa (Irmina Liszkowska) zostanie sama na sali operacyjnej i będzie musiała przez to samodzielnie wykonać ryzykowną operację u kobiety z poważnym urazem wątroby.

Jednym z pacjentów Oliwii zostanie także Zbyszek (Daniel Pec) - pełen kompleksów chłopak, który sięgnie po narkotyki i zrani się w głowę. Tymczasem Tomasz Jacyno (Antoni Sałaj) będzie coraz bardziej zauroczony piękną koleżanką....

Czy Nina się odnajdzie w nowym sezonie "Na dobre i na złe"?

Po porwaniu Niny w 996 odcinku "Na dobre i na złe" zaczną się desperackie poszukiwania córki Blanki i Mario, które potrwają wiele dni. Śledztwo w tej sprawie będą prowadzili policjanci z komendy wojewódzkiej: Dorota Kowal (Magdalena Wróbel) i Radosław Biegun (Mateusz Lisiecki). Jednym z podejrzanych będzie Mario, który do niedawna był gangsterem, a później poszedł na układ z policją, żeby zerwać z przestępczym światem. Ale Milewski nie będzie miała nic wspólnego ze zniknięciem córki. - Jeśli ktokolwiek czegokolwiek ode mnie zażąda, to zrobię wszystko. I jeśli trzeba będzie, życie też oddam... - obieca Blance.

Z relacji z planu "Na dobre i na złe" wynika, że Nina się odnajdzie, że Blanka i Mario odzyskają córkę, która jednak poważnie zachoruje i trafi do szpitala w Leśnej Górze.

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Porwanie córki Blanki i powrót Wiktorii do Leśnej Góry

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