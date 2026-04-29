Na dobre i na złe, odcinek 992: Nowa lekarka w Leśnej Górze! To ona zastąpi Joannę Gawryło w szpitalu - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 992 - środa, 6.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 992 odcinku "Na dobre i na złe" w Leśnej Górze pojawi się nowa onkolożka doktor Magdalena Trawińska. To właśnie ona zastąpi nieobecną na tym miejscu nieobecną już w szpitalu Joannę Gawryło, która po wybuchu kryzysu w szpitalu, przyjęła ofertę pracy w Gdańsku i nawet po uratowaniu placówki już do niej nie wróciła. I choć od tego momentu placówka funkcjonowała bez regularnego specjalisty od rozpoznawania i leczenia nowotworów, to teraz to się zmieni!

Wszystko przez to, że w 992 odcinku "Na dobre i na złe" Beger zatrudni na to miejsce doktor Trawińską, która w ten sposób zajmie miejsce Joanny na dłużej! Tym bardziej, że już na wstępie Magdalena okaże się szpitalowi bardzo potrzebna! Czemu?

Tak będzie wyglądał pierwszy dzień doktor Trawińskiej w Leśnej Górze w 992 odcinku "Na dobre i na złe"!

Zdradzamy, że już pierwszego dnia pracy w 992 odcinku "Na dobre i na złe" Trawińska będzie mogła się wykazać, gdy do Leśnej Góry trafi kobieta z silnym bólem brzucha. Onkolożka przy wsparciu ginekologów - Homolki (Matej Matejka) i Blanki (Pola Gonciarz) i niezbędnych badań zdiagnozuje u niej nowotwór jajnika w ostatnim stadium. Pacjentka trafi na oddział, a lekarka będzie miała, co robić, aby ratować jej życie.

W 992 odcinku "Na dobre i na złe" lekarze od razu zdecydują się radykalną cytoredukcję, ale Trawińska będzie potrzebna i po operacji pacjentki. I stąd zjawi się w Leśnej Górze w najbardziej odpowiednim momencie i z pewnością zostanie na dłużej. Zwłaszcza, że jak widać, specjalista tej klasy będzie szczególnie potrzebny w szpitalu.

Kim jest Natalia Kalita, która wcieli się w rolę doktor Trawińskiej w "Na dobre i na złe"?

Natalia Kalita jest prywatnie córką Marka Kality, a więc dobrze znanego lekarza z konkurencyjnego serialu "Na Wspólnej". Tyle tylko, że kardiochirurga, a jego córkę widzowie już niebawem zobaczą w "Na dobre i na złe" jako onkolożkę.

Fani "Na dobre i na złe" mogą kojarzyć Natalię Kalitę z "Barw szczęścia", gdzie w 2013 roku wcieliła się w postać Aldony, a także wspomnianego "Na Wspólnej", gdzie w latach 2003-2006 grała Blankę Kowal. Oprócz tego pojawiła się epizodycznie w "O mnie się nie martw" czy "Drugiej szansie". A teraz widzowie zobaczą ją w "Na dobre i na złe".

