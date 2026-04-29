M jak miłość, odcinek 1931: Artur spróbuje zakończyć romans z Joanną! Potem dostanie taką wiadomość. Marysia przyłapie męża - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Artur spróbuje uciąć romansowanie z Joanną w 1931 odcinku "M jak miłość", ale to nie będzie takie proste. Oczywiście do zdrady fizycznej nie doszło, Rogowski nie przespał się z piękną i sporo młodszą koleżanką z pracy, ale jednak nie da się ukryć, że działa za plecami żony. Wzdycha do Joanny, jest nią oczarowany, a kiedy sam zaproponuje wspólny wyjazd na konferencję, stanie się jasne, że to nie jest żadne koleżeństwo. Artur ma ochotę spędzać coraz więcej czasu z Joanną.

Artur spróbuje ukrócić relację z Joanną po interwencji Judyty

To słowa Judyty, która poważnie porozmawia z lekarzem w przychodni sprawią, że Rogowski nieco otrzeźwieje. Uzna, że wypadałoby wycofać się z dziwnego romansowania za plecami Marysi, bo chociaż jeszcze nie doszło do niczego większego, wszystko idzie w kierunku intymnych chwil tylko we dwoje. Bo niby po co Artur miałby aż tak pragnąć wyjazdu do Krakowa, gdzie spędziłby z Joanną czas sam na sam, bez wścibskich spojrzeń?

- Przyszedłem cię przeprosić, bo chyba pospieszyłem się z tą moją propozycją naszego wspólnego wyjazdu. Ja ciebie bardzo lubię, chyba nawet trochę za bardzo... I właśnie dlatego tak na fali entuzjazmu, sama rozumiesz... Ale to chyba nie był najlepszy pomysł - wyzna Artur Joannie, kiedy stawi się pod jej domem wyjaśnić sytuację. - Masz rację, nie był - oschle skomentuje lekarka i zamknie Arturowi drzwi przed nosem.

Marysia przyłapie Artura w 1931 odcinku "M jak miłość"

Widać będzie, że lekarz wcale nie jest zachwycony z prób ucięcia kontaktu z Joanną. Wieczorem Marysia zainteresuje się zachowaniem męża, który stanie samotnie przed domem. Rogowska przyjdzie akurat po tym jak mąż dostanie kolejną wiadomość od Joanny. Można się spodziewać, że to nie jest koniec dziwnej zażyłości Artura i koleżanki z pracy.

Przepraszam, chyba to wszystko faktycznie wymknęło się nam spod kontroli - przeczyta Rogowski. Przed żoną oczywiście uda, że wszystko jest w porządku.