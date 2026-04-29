M jak miłość, odcinek 1930: Paweł zrani Agnes, kiedy powie, że będzie miała inne dziecko niż jego syn! Nigdy nie zostanie matką - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Miejsce zmarłej Franki przy Antosiu zajęła Agnes i w 1930 odcinku "M jak miłość" dla Pawła stanie się jasne, jak bardzo jego synek przywiązał się do zastępczej matki. Córka Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) zaopiekowała się Antkiem, żeby odciążyć Marysię (Małgorzata Pieńkowska), kiedy Paweł porzucił syna i odciął się od rodziny, ale po powrocie Zduńskiego do Grabiny nadal jest niezastąpioną opiekunką dla 10-miesięcznego brzdąca. Co więcej, Antoś już mówi do Agnes "mama".

Paweł wzruszy się na widok Agnes z Antosiem w 1930 odcinku "M jak miłość"

Widząc ich razem w 1930 odcinku "M jak miłość" Pawłowi zrobi się przykro, że Antek wychowa się bez prawdziwej matki, że Franka nie zobaczy, jak ich synek rośnie, wspaniale się rozwija. Wspierany przez bliskich, szczególnie przez Agnes, zacznie wreszcie dochodzić do siebie, odzyskiwać równowagę, ale minie jeszcze sporo czasu zanim wszystkie jego rany zostaną uleczone.

Kiedy Paweł wejdzie do pokoju na poddaszu i zobaczy, że Agnes śpi przy Antosiu, a chłopiec cały czas mówi do niej "mama", autentycznie się wzruszy. Nie będzie chciał jej obudzić, lecz gdy przykryje dziewczynę kocem, Agnes od razu otworzy oczy.

- Ostatnio miałam sporo dyżurów, a wieczorami rozmawiam z Basią, bo niedługo wraca i ma jakieś tam dylematy, większe albo mniejsze. A nocą kończyłam artykuł - wyjaśni swoje zmęczenie Agnes.

Paweł sprawi Agnes przykrość tym, co powie o jej dziecku w 1930 odcinku "M jak miłość"

- No i jeszcze zajmowałaś się moim dzieckiem. Kiedyś będziesz wspaniałą mamą... - Paweł wypowie słowa, które w 1930 odcinku "M jak miłość" sprawią Agnes przykrość. Do tego stopnia, że od razu opuści mieszkanie Zduńskiego na poddaszu domu Mostowiaków.

- Będę u siebie...

- Synuś, co ja znowu chlapnąłem... - zwróci się do Antosia.

Bolesny sekret Agnes wyjdzie na jaw w 1930 odcinku "M jak miłość". Nigdy nie będzie matką!

Tuż po kolacji w 1930 odcinku "M jak miłość" Agnes zajrzy jeszcze do Pawła i Antosia, bo będzie jej się wydawało, że mały płacze. Nagle wyzna Zduńskiemu swój największy i najbardziej bolesny sekret.

- Powiedziałem coś, co sprawiało ci przykrość?

- Nie... Naprawdę nic się nie stało...

- Źle się z tym czuję. O co chodzi?

- Boli mnie to, że nigdy nie będę miała rodziny, o której marzę...

- Dlaczego tak myślisz?

- Ja nie mogę mieć dzieci. I nie mów mi, proszę, że nigdy nie wiadomo! Jestem lekarką, byłam u najlepszych specjalistów... i nigdy nie będę mamą...

- Przykro mi…

- Ale za to mogę być ciocią. A to też jest bardzo fajne. Uwielbiam zajmować się Antosiem. Jak mały zasypia u mnie na ramionach to czuję, że dla swojego dziecka zrobiłabym absolutnie wszystko.... - Agnes w 1930 odcinku "M jak miłość" potwierdzi, że kocha Antosia jak własnego syna.

M jak miłość. Paweł dzięki Agnes i całej rodzinie zacznie nowe życie bez Franki