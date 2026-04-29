M jak miłość, odcinek 1934: Porwanie Pauliny! Jabłoński spróbuje odurzyć ją narkotykami, ale do akcji wkroczy Magda - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1934 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1934 odcinku „M jak miłość” dramat wokół Pauliny Lipskiej osiągnie kolejny, jeszcze bardziej niebezpieczny poziom. Jabłoński, który nie zamierza odpuścić ani rozwodu, ani kontroli nad żoną, wróci do Polski i przejdzie do otwartego ataku. Jego plan będzie przerażający, bo spróbuje odurzyć Paulinę narkotykami i siłą ją uprowadzić, by ostatecznie całkowicie ją sobie podporządkować.

Próba porwania Pauliny w 1934 odcinku "M jak miłość"

Sytuacja stanie się dramatyczna, bo Lipska od dłuższego czasu będzie uwikłana w bardzo ryzykowną grę. Po tym, jak początkowo zgłosiła się do Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek) po pomoc przy rozwodzie, wszystko zaczęło się komplikować. Paulina była kiedyś jego ukochaną i nauczycielką rysunku jego córki Ani, dlatego prawnik zdecydował się jej pomóc. Z czasem również Magda zaangażowała się w jej sprawę.

Było wiadomo, że Jabłoński to człowiek skrajnie niebezpieczny. Nadal będzie groził, manipulował i próbował zastraszyć zarówno Paulinę, jak i Budzyńskich. W pewnym momencie Lipska wycofała się z rozwodu i wróciła do męża, co wzbudziło szok i niedowierzanie. Posunęła się nawet do ataku na Magdę, sprawiając wrażenie, jakby całkowicie stanęła po stronie gangstera.

Prawda okazała się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Paulina poprowadziła podwójną grę – potajemnie zdecyduje się współpracować z organami ścigania i zbierać dowody przeciwko mężowi. Aby uśpić jego czujność, będzie zmuszona odsunąć się od Budzyńskich i odegrać rolę osoby, która całkowicie się od nich odcięła.

Właśnie dlatego w 1934 odcinku „M jak miłość” znajdzie się w tak ogromnym niebezpieczeństwie. Jabłoński, czując, że traci kontrolę, zdecyduje się na desperacki krok i spróbuje ją porwać.

Magda stanie po stronie Pauliny i nie da jej porwać

W kluczowym momencie do akcji wkroczy jednak Magda, która mimo wcześniejszych wydarzeń nie odwróci się od Pauliny i stanie w jej obronie. Mimi iż podły gangster spróbuje nawet odurzyć żonę narkotykami, Magda postanowi działać sprawnie i szybko. To starcie może mieć poważne konsekwencje.