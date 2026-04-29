M jak miłość, odcinek 1934: Porwanie Pauliny! Jabłoński spróbuje odurzyć ją narkotykami, ale do akcji wkroczy Magda - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-04-29 13:55

W 1934 odcinku „M jak miłość” Paulina Lipska (Maria Wieczorek) znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie! Igor Jabłoński (Marcin Piętowski) wróci do Polski i zaatakuje własną żonę, próbując ją odurzyć narkotykami i porwać. Sytuacja wymknie się spod kontroli, ale w decydującym momencie na drodze gangstera stanie Magda Budzyńska (Anna Mucha), gotowa zrobić wszystko, by uratować Paulinę. To będzie dramatyczne starcie!

Paulina Lipska (Maria Wieczorek) zaniepokojona patrzy na Igora Jabłońskiego (Marcin Piętowski), który coś ukrywa w marynarce.
"M jak miłość" odcinek 1934 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1934 odcinku „M jak miłość” dramat wokół Pauliny Lipskiej osiągnie kolejny, jeszcze bardziej niebezpieczny poziom. Jabłoński, który nie zamierza odpuścić ani rozwodu, ani kontroli nad żoną, wróci do Polski i przejdzie do otwartego ataku. Jego plan będzie przerażający, bo spróbuje odurzyć Paulinę narkotykami i siłą ją uprowadzić, by ostatecznie całkowicie ją sobie podporządkować.

Próba porwania Pauliny w 1934 odcinku "M jak miłość"

Sytuacja stanie się dramatyczna, bo Lipska od dłuższego czasu będzie uwikłana w bardzo ryzykowną grę. Po tym, jak początkowo zgłosiła się do Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek) po pomoc przy rozwodzie, wszystko zaczęło się komplikować. Paulina była kiedyś jego ukochaną i nauczycielką rysunku jego córki Ani, dlatego prawnik zdecydował się jej pomóc. Z czasem również Magda zaangażowała się w jej sprawę.

Było wiadomo, że Jabłoński to człowiek skrajnie niebezpieczny. Nadal będzie groził, manipulował i próbował zastraszyć zarówno Paulinę, jak i Budzyńskich. W pewnym momencie Lipska wycofała się z rozwodu i wróciła do męża, co wzbudziło szok i niedowierzanie. Posunęła się nawet do ataku na Magdę, sprawiając wrażenie, jakby całkowicie stanęła po stronie gangstera.

Prawda okazała się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Paulina poprowadziła podwójną grę – potajemnie zdecyduje się współpracować z organami ścigania i zbierać dowody przeciwko mężowi. Aby uśpić jego czujność, będzie zmuszona odsunąć się od Budzyńskich i odegrać rolę osoby, która całkowicie się od nich odcięła.

Właśnie dlatego w 1934 odcinku „M jak miłość” znajdzie się w tak ogromnym niebezpieczeństwie. Jabłoński, czując, że traci kontrolę, zdecyduje się na desperacki krok i spróbuje ją porwać.

Magda stanie po stronie Pauliny i nie da jej porwać

W kluczowym momencie do akcji wkroczy jednak Magda, która mimo wcześniejszych wydarzeń nie odwróci się od Pauliny i stanie w jej obronie. Mimi iż podły gangster spróbuje nawet odurzyć żonę narkotykami, Magda postanowi działać sprawnie i szybko. To starcie może mieć poważne konsekwencje. 

