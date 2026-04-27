M jak miłość, odcinek 1931: Paweł nie powie Agnes, co planuje! Wyjazd przekreśli uczucie Zduńskiego do córki jego ojczyma

Agnieszka Pyź
2026-04-27 11:46

W 1931 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Paweł (Rafał Mroczek) i Agnes (Amanda Mincewicz) czują do siebie coś więcej. Jednak ich relacja będzie bardzo skomplikowana! Córka Artura (Robert Moskwa), czyli ojczyma Pawła, bardzo przywiązała się do Antosia (Mikołaj Jankowski). Pokochała syna Zduńskiego jak własne dziecko, ale także z wdowcem połączyła ją bliska więź. To dlatego w 1931 odcinku "M jak miłość" Paweł nie powie Agnes o swoich planach wyjazdu z Grabiny. Nie odważy się przyznać, że chce wrócić do dawnego życia w Warszawie. Czy Agnes dowie się o planach Pawła? Czy zdoła go powstrzymać?

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Decyzja Pawła o wyjeździe z Grabiny w 1931 odcinku "M jak miłość" zbiegnie się w czasie z przyjazdem do rodzinnego domu Mostowiaków jego brata Piotrka (Marcin Mroczek) z Kingą (Katarzyna Cichopek) i dziećmi. Po kilku tygodniach spędzonych na wsi, dzięki specjalistycznej terapii, lekom i pomocy wielu osób Paweł odzyska wiarę w to, że wyjdzie z depresji, że będzie w stanie sam zająć się Antosiem. Ale jeszcze nie teraz. Wyjazd z Grabiny odłoży na koniec grudnia, bo w serialowej rzeczywistości u Mostowiaków wszyscy zaczną przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. 

Odwiedziny Piotrka i Kingi u Pawła w 1931 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Piotrek i Kinga w 1931 odcinku "M jak miłość" odwiedzą Pawła z ulgą zauważą, że powoli dochodzi do siebie po dramatycznych przeżyciach po śmierci Franki (Dominika Kachlik) i po próbie samobójczej. Jednak depresja to podstępna choroba i Zduński nie tak szybko się z niej wyleczy. Znajdzie sobie jednak zajęcia, by skierować myśli na coś innego niż bolesne wspomnienia o zmarłej France. 

Nowe zajęcie Pawła w Grabinie w 1931 odcinku "M jak miłość"

Spokojne życie w Grabinie w 1931 odcinku "M jak miłość" stanie się dla Pawła najlepszym lekarstwem. A także impulsem, żeby zająć się czymś pożytecznym. Jak podaje światseriali.interia.pl po przyjeździe Zduńskich na wieś, zastaną Pawła w szopie za domem Mostowiaków, gdzie urządzi sobie warsztat i będzie naprawiał stary rower zmarłego dziadka Lucjana (śp. Witold Pyrkosz). 

- Wiesz, że od śmierci dziadka nikt na nim nie jeździł? Rozkręciłem, co do śrubki, doczyściłem... I złożyłem ponownie, wymieniając to, co zużyte. Przede wszystkim linki i pancerze, klocki hamulcowe. Teraz wystarczy nasmarować, wyregulować i można śmigać - pochwali się Paweł, który po chwili doda, że chciałaby, aby z nim było podobnie. 

- Szkoda, że z człowiekiem tak się nie da. Wywalić z niego cały gruz, szmelc i zrobić nówkę sztukę... To wydaje się takie proste, nie?

Takie plany będzie miał Paweł na przyszłość. Wtajemniczy tylko Piotrka w 1931 odcinku "M jak miłość"

Tego dnia w 1931 odcinku "M jak miłość" Paweł wtajemniczy Piotrka w swoje plany na najbliższą przyszłość, które jednak ukryje przed Agnes. Dlaczego? Bo nie będzie chciał jej zranić. Doskonale będzie bowiem zdawał sobie sprawę, jak córka Artura kocha Antosia i jak trudno jej będzie rozstać się z jego synem. Zduński uzna, że pod koniec grudnia, po Bożym Narodzeniu musi wrócić do Warszawy i zacząć nowy rozdział życia. Już bez Franki. 

- Zaraz po świętach wracam z Antkiem do Warszawy. Do swojego mieszkania i do dawnego życia.

- Po świętach? To szybko...

- Już i tak długo z tym zwlekałem. Napisałem do klientów i kontrahentów, dałem im znać, że od Nowego Roku wracam do gry. Chciałbym też rozkręcić platformę internetową, handel rowerami i częściami na większą niż do tej pory skalę...

- Dobry pomysł. Tylko Agnes będzie niepocieszona... Bardzo się przywiązała do małego. Już wie, że wyjeżdżasz?

- Jeszcze jej nie mówiłem...

Czy Agnes zatrzyma Pawła i Antosia w Grabinie w 1931 odcinku "M jak miłość"? 

Uczucie łączące Pawła i Agnes w 1931 odcinku "M jak miłość" zostanie wystawione na ciężką próbę. Bo jego wyjazd do Warszawy na stałe oznacza przecież rozłąkę. No chyba, że Agnes znajdzie sposób, aby zatrzymać Pawła i Antosia w Grabinie jeszcze na jakiś czas... To się okaże już niebawem. 

