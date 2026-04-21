M jak miłość, odcinek 1930: Paweł zbliży się do Agnes. Wyjawi bolesny sekret, który wywróci wszystko do góry nogami. To dlatego kocha Antosia jak własne dziecko

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

To dzięki Agnes w 1930 odcinku "M jak miłość" pogrążony w depresji Paweł zacznie powoli odzyskiwać równowagę psychiczną, odbuduje też relację z Antosiem i przestanie się bać opieki nad synem, a także drżeć ze strachu, że po czterech miesiącach rozłąki stał się dla własnego dziecka obcą osobą. Minie jednak sporo czasu nim Zduński dzięki terapii i lekom wyjdzie z depresji. Pomoc Agnes będzie dla niego nieoceniona.

Agnes zastępczą mamą syna Pawła w 1930 odcinku "M jak miłość"

Szczególnie, że w 1930 odcinku "M jak miłość" dostrzeże jak Antoś na nią reaguje, jak jest z nią związany, jak widzi w cioci swoją mamę, której tak bardzo mu brakowało po śmierci Franki. Mimo że babcia Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zastępowała Antkowi i matkę i ojca. Mały Zduński będzie nawet do Agnes mówił "mama".

Agnes pomoże Pawłowi wyjść z depresji w 1930 odcinku "M jak miłość"

Wspólny czas Pawła, Antosia i Agnes w domu w Grabinie w 1930 odcinku "M jak miłość" pozwoli wdowcowi na nowo poukładać swoje życie, znaleźć siły do tego, aby zająć się synem, a także wyjść z depresji. Bez wsparcia Agnes i najbliższych osób z rodziny nie dałby rady. Nieoczekiwanie wydarzy się coś, co przywoła w Agnes bolesne wspomnienia, a Paweł pożałuje szybko tego, co jej powie.

Właśnie wtedy w 1930 odcinku "M jak miłość", jak podaje światseriali.interia.pl córka Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) zdecyduje się wyjawić Zduńskiemu sekret, który wywiera duży wpływ na całe jej życie i to, jak traktuje Antosia.

- Będziesz kiedyś świetną mamą. Pewnie dlatego Antoś tak do ciebie lgnie - zauważy Paweł, a Agnes poczuje jakby jej serce rozpadło się na kawałki. Od razu pójdzie do swojego pokoju, z trudem panując nad emocjami. Zduński zorientuje się, że powiedział coś, co zraniło kobietę, ale nie będzie jeszcze wiedział o co chodzi.

Szczera rozmowa Agnes i Pawła w 1930 odcinku "M jak miłość" o tym, że nigdy nie urodzi dziecka

By to naprawić Paweł w 1930 odcinku "M jak miłość" odwiedzi Agnes w jej mieszkaniu na poddaszu domu Mostowiaków. Przeprosi za swoje zachowanie i tak rozpocznie się ich trudna, szczera rozmowa o tym, co spotkało Agnes.

- Chyba sprawiłem ci jakąś przykrość i źle się z tym czuję... Proszę cię, powiedz, o co chodzi - zacznie Zduński.

- Po tej aferze z Martinem pogodziłam się z tym, że nie spotkam odpowiedniego faceta, ale nadal boli mnie to, że nie będę miała takiej rodziny, o jakiej marzę...

- Gadasz głupoty - rzuci nagle Zduński.

- Paweł, ja nie mogę mieć dzieci. I nie mów mi, proszę, że nigdy nie wiadomo. Sama jestem lekarką, byłam u wybitnych specjalistów i ja nigdy nie będę mamą.

Tak się zmieni relacja Pawła i Agnes po tym wyznaniu o dziecku i miłości do Antosia w 1930 odcinku "M jak miłość"

Poruszające wyznanie Agnes w 1930 odcinku "M jak miłość" zmieni jej relacje z Pawłem i już nic nie będzie takie, jak dawniej. Zduński zacznie współczuć córce swojego ojczyma. Zapewni, jak bardzo mu przykro. Po tym, jak Agnes wyjawi mu bolesny sekret, spojrzy na nią inaczej. Bo przecież kocha Antosia jak własne dziecko.

- Mogę być co najwyżej ciocią. I to też jest cudowne. Kocham zajmować się Antosiem, chociaż wtedy rozumiem, co mnie ominęło. Gdy zasypia w moich ramionach, wiem, że dla swojego dziecka zrobiłabym absolutnie wszystko - zwierzy się Agnes.

M jak miłość. Zmarła Franka wróci do Pawła. Przyjdzie do niego w szpitalu