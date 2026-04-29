M jak miłość, odcinek 1930: Tak się skończy randka Natalki i Mikołaja. Zapomni przy nim o Adamie - ZDJĘCIA,

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Trudno będzie zrozumieć Natalkę, która w 1930 odcinku "M jak miłość" nie oprze się urokowi Mikołaja Lipińskiego! Przecież jest w szczęśliwym związku z Adamem Karskim, który jest gotowy nawet się z nią ożenić.

A zacznie się od tego, że dyrektor szkoły w Lipnicy zjawi się na komisariacie, by dogadać z Adamem Karskim wykłady dla uczniów na temat bezpieczeństwa na drodze. Nie bez powodu Lipiński będzie chciała, aby to właśnie Natalka ja prowadziła. To nie przypadek, że właśnie teraz dyrektor wpadnie na taki pomysł. Zakochał się bowiem w Natalii od pierwszego wejrzenia.

Zakochany Lipiński nie odpuści Natalce randki w 1930 odcinku "M jak miłość"

Co prawda w 1930 odcinku "M jak miłość" okaże się, że ukochana Adama już raz Mikołaja wystawiała, nie zjawiła się na umówionej randce w kawiarni w Gródku, lecz Lipiński nie odpuści, póki policjantka nie zgodzi się na kolejne spotkanie. Poczeka na nią przed komisariatem i ponowi zaproszenie na kawę.

- Nigdy w życiu nikt mnie tak nie wystawił. Godzinę na panią czekałem. To jest podłość. Szczególnie po tym, jak próbowała mnie pani zabić... - Mikołaj w żartach wypomni Natalce, że chciała go przejechać samochodem.

- Obiecuję poprawę... - odpowie policjantka, której jeszcze bardziej zrobi się głupio.

- Ale w sensie próby przejechania dyrektora miejscowej szkoły? To jest groźba?

- Chodziło mi o kawę...

- To może wieczorem?

- Dziś wieczorem mam już plany, niestety...

- Dobra. Daję pani ostatnią szansę. Po południu, godzina 18. W tym samym miejscu. Do zobaczenia...

Tak przebiegnie randka Natalki i Mikołaja Lipińskiego w 1930 odcinku "M jak miłość"

Tym razem randka Natalki i Mikołaja w 1930 odcinku "M jak miłość" dojdzie do skutku. I na jednej kawie się nie skończy. Partnerka Karskiego spędzi z Lipińskim cudowny wieczór, będą się razem tak dobrze bawić, że kobieta zupełnie zapomni o Adamie. Podczas randki Mikołaj będzie wpatrzony w Natalię jak w obrazek. Ośmieli się nawet wziąć ją za rękę.

A kiedy Natalka wróci do Adama, ten klęknie przed nią i wręczy pierścionek zaręczynowy. Po chwili wahania przyjmie oświadczyny Karskiego, lecz cały czas będzie myślała o Mikołaju.

M jak miłość. Adam oświadczy się Natalce, a ona pójdzie na randkę z Mikołajem!